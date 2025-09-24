Así será el operativo culé en su regreso al Tartiere: estos son los horarios y los lugares por los que pasará el Barça a su llegada a Asturias

El regreso del Oviedo a Primera División sigue atrayendo a los grandes de la Liga al Tartiere. Tras el estreno ante el Madrid el pasado mes de agosto, esta noche (21.30 horas) será el Barcelona el que visite el feudo azul. Veinticuatro años después de aquel último curso en la élite, la afición carbayona vuelve a vivir un choque histórico con uno de los colosos del campeonato, en un ambiente que se espera multitudinario. El club azulgrana tiene cerrado al detalle su plan de viaje a Asturias para medirse al conjunto ovetense.

El avión de la expedición culé aterrizará esta mañana, a las 11.35 horas, en el aeropuerto de Asturias. Allí se repetirá el tradicional paseíllo de aficionados que esperan poder ver de cerca a los futbolistas de Hansi Flick. Desde el aeródromo, la plantilla se desplazará en autocar hasta el Hotel Blau de Las Caldas, su lugar de concentración durante la jornada. Allí comerán y descansarán antes de poner rumbo al Tartiere por la tarde.

El traslado al estadio está previsto entre las 19.30 y las 20 horas, con un operativo diseñado al milímetro para evitar aglomeraciones y garantizar que el equipo llegue con puntualidad a la cita. El ambiente en el Tartiere se anuncia como uno de los más grandes que se recuerdan en los últimos años, en la que será la primera visita oficial del Barcelona a Oviedo en más de dos décadas, y repitiendo el éxito ante el Real Madrid.

El dispositivo de seguridad preparado será uno de los más amplios que se recuerdan. Policía Nacional y efectivos de seguridad privada trabajarán de manera coordinada para cubrir los traslados y accesos de la expedición culé. El club viaja acompañado de más de una decena de miembros de seguridad privada para preservar la integridad de sus futbolistas y, además, el acceso a las zonas de embarque en el aeropuerto estará restringido únicamente al personal del club. El blindaje será máximo en cada movimiento del equipo.

Tras el partido, el Barcelona volverá a casa de inmediato. Su vuelo de regreso está fijado para las 1.30 horas de la madrugada desde el aeropuerto de Asturias, con llegada prevista a El Prat alrededor de las 2.30 horas, aunque este horario dependerá del tiempo que tarde la expedición en abandonar el estadio una vez finalizado el choque.

