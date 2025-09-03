Dos semanas para ensamblar las piezas: así afronta el Oviedo el parón internacional

Acostumbrado al ritmo agotador de domingo a domingo durante 42 semanas interminables más un hipotético play-off, la rutina de los últimos 10 años del Oviedo en Segunda, los azules tienen que afrontar esta temporada dos situaciones especiales: una, la de más jornadas a mitad de semana; otra, la de los parones por partidos internacionales. A la segunda circunstancia se enfrenta ahora el Oviedo para celebración de su entrenador.

Poque Veljko Paunovic ya dejó claro el pasado sábado, tras la victoria ante la Real, que celebraba el parón para, así, poder trabajar durante dos semanas con sus pupilos.

El mercado del Oviedo ha ido a rachas, con algunos parones seguidos de varios fichajes, pero muchos de los nuevos aún necesitan sesiones de trabajo en El Requexón para ponerse a tono e integrar en el día a día los conceptos del serbio. El caso del central David Carmo, último en llegar, es el más evidente de todos.

Los jugadores regresan mañana a los entrenamientos y trabajarán hasta el viernes, con el fin de semana libre, antes de volver la semana que viene con la mira puesta ya en el choque ante el Getafe. No estarán estos días los internacionales, hasta cinco en esta ocasión: Moldovan (Rumanía), Rahim (Níger), Carmo (Angola), Viñas (Uruguay) y Rondón (Venezuela).

El regreso a la competición llevará al Oviedo al Coliseum para visitar a un Getafe con gran actividad en el final del mercado: perdió a Uche pero pudo inscribir todo lo pendiente. Los de Bordalás acumulan 6 puntos de 9 tras tres choques fuera de casa y será su estreno en la Liga ante su afición. El Oviedo de Paunovic querrá empezar a sumar también fuera de casa tras la única experiencia negativa de Villarreal.