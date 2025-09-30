A la segunda, a por un triunfo que relance al Oviedo: el posible once -con cambios- para Mestalla

Ahora, sí. Si no hay nuevos inconvenientes, claro. El Oviedo se juega en Mestalla la oportunidad de dar un salto importante en la tabla e inyectarse un chute al autoestima en el feudo de uno de los clásicos de la Liga, en un ambiente diferente ya que no se esperan muchos aficionados azules en la grada, algo que no es nada habitual se dispute donde se dispute un partido con el Oviedo en liza. Paunovic y los suyos tratan de mantener la concentración tras el accidentado fin de semana y será hoy a partir de las 20.00 horas, con 23 de retraso, cuando se pongan manos a la obra para tratar de escapar de Mestalla con un jugoso botín.

Un simple vistazo a la tabla sirve para valorar lo que puede significar el triunfo. Antes del choque, el Oviedo es penúltimo, con 3 puntos, y seguirá en descenso en el caso de perder o empatar. Pero de cosechar una victoria en Mestalla, los 5 puntos transportarían al Oviedo al 14º puesto, adelantado de una zancada a Levante, Rayo, Celta, Real Sociedad y Mallorca. Un paso básico antes de encarar dos citas seguidas en el Carlos Tartiere contra el Levante y el Espanyol.

Para tratar de meterle mano al Valencia, Paunovic quiere mantener el espíritu de lo que se vio ante el Barça el pasado jueves. Esa imagen de equipo valiente, que es capaz de ir al cuerpo a cuerpo y se muestra con decisión. Ambicioso el serbio, ha admitido en la previa que en cuanto al estilo de juego le gustaría que los suyos estuvieran más finos con el balón que lo que demostraron ante el once culé. La Primera exige más de sus hombres y Paunovic quiere elevar el nivel de exigencia antes de que el calendario ofrezca, a priori, algunos atajos a posiciones más cómodas.

Por lo visto en las pocas sesiones celebradas en El Requexón, parece el serbio decidido a apostar por mantener el 4-2-3-1 como esqueleto para pelear en Mestalla. Es el sistema que más ha empleado, aunque la opción de tres centrales es una alternativa según se dé el guion del encuentro.

El día extra de descanso tras el aplazamiento hace que los jugadores que sumaron más esfuerzos ante el Barça estén en mejores condiciones. El reverso es que ante el Levante llegarán más apurados. Aun así se prevén rotaciones. Una puede llegar en el centro de la zaga, con Dani Calvo como opción a jugar con Carmo en el lugar de un Bailly que ante el Barça acabó fatigado.

Introducirá más cambios Paunovic respecto a lo visto ante el Barça. Una es clara, la de la media punta. Con Cazorla en Asturias recuperándose de unas molestias, será Luka Ilic el que ocupe su sitio. Otro cambio llega en la punta de ataque, con Viñas supliendo a un Rondón castigado de minutos en una semana de tanto trabajo. Brekalo es otro de los que aspira a colarse en el once, aunque Hassan y Chaira quiere mantener su puesto de privilegio.

Posible once

Así, el once por el que podría apostar Paunovic es el formado por Aarón Escandell; Lucas Ahijado, Calvo, Carmo, Rahim; Dendoncker, Reina; Hassan, Ilic, Chaira; Fede Vilas. Completan la lista de 24 -ha desplazado el Oviedo a tres porteros-: Moldovan, Narváez, Oier Luengo, David Costas, Bailly, Javi López, Colombatto, Sibo, Brekalo, Lamine, Brandon, Forés y Rondón.

