Santi Cazorla se moja en el test de SPORT y desvela su once ideal con compañeros: "Xavi, Iniesta, Silva..."

Con la simpatía y humildad que le caracteriza, Santi Cazorla, capitán y leyenda del Oviedo, atendió a SPORT en la presentación de 'Orgullo, valor y garra. Cien años del Real Oviedo', el Informe Plus+ de Movistar que repasa los cien años de historia del conjunto carbayón.

El centrocampista asturiano concedió a este diario una entrevista que podrán leer muy temprano en nuestra web, en la que habla de su amor por el Oviedo, la actualidad deportiva, sus planes de futuro y, cómo no, de algunos jugadores del Barça de Flick que le llaman muchísimo la atención. De momento, pueden disfrutar de una elección muy complicada para él: su once ideal de compañeros.

La trayectoria de Cazorla es espectacular: Real Oviedo, Villarreal, Recreativo de Huelva, Málaga, Arsenal, Al-Sadd... Y, claro está, la Selección Española. Tenía muchísimas opciones para elegir y se decantó por la siguiente alineación, bastante ofensiva, como no podía ser de otra manera: un 3-4-3 de mucho nivel.

En portería eligió a Diego López, "gran portero que jugaba conmigo en el Villarreal", señaló. Por delante, propuso una defensa de tres con Sergio Ramos, Carles Puyol y Laurent Koscielny, con quien compartió vestuario en el Arsenal.

Santi Cazorla junto a Carles Puyol durante un entrenamiento con La Roja / -

La sala de máquinas es una delicia. Una línea de cuatro formada por Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Mesut Özil y David Silva, "por ejemplo", mencionó, ya que la nómina de centrocampistas de primerísimo nivel que han jugado con él es prácticamente interminable.

El once de compañeros de Cazorla lo completa un tridente formado por David Villa en la izquierda, Joaquín Sánchez, "un colega y un gran futbolista", por la derecha, y Olivier Giroud en la punta de lanza. Nada mal.