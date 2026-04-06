Santi Cazorla cree en el milagro del Oviedo: "No cojas ni un resfriado, por Dios"

Cuando Santiago Cazorla González (Lugo de Llanera, 1984) atendió a SPORT, dejó claro desde el primer momento y de forma plenamente genuina su amor por el Real Oviedo. "Todos sabéis el sentimiento que tengo por este club. Dentro de la situación deportiva, que ahora no es la mejor, para mí, en lo personal, pertenecer al club donde siempre he soñado jugar es algo que me hace estar muy orgulloso y cumplir 100 años es algo muy especial para este club y, sobre todo, para los aficionados", nos decía en el Carlos Tartiere el día que el club carbayón cumplía 100 años.

En aquel momento, el Oviedo venía de perder ante el Levante, complicándose muchísimo la pelea por la salvación. Con 21 puntos y la salvación a 11, a falta de 9 jornadas por disputar, era difícil pensar ni siquiera en llegar con opciones a las últimas jornadas.

Entrevista a Santi Cazorla / Sport

“Mientras las matemáticas lo permitan, hay que pelearlo hasta el final. Somos conscientes de que está bastante complicado porque tenemos una diferencia de puntos bastante amplia”, comentaba el capitán y alma del equipo.

Tres puntos vitales en el Tartiere

Por delante, un Oviedo-Sevilla capital que se antojaba clave para poder soñar con continuar en Primera, categoría a la que los ovetenses regresaron esta temporada tras 24 años de espera. Si ganaban, había vida. Si perdían, prácticamente descendidos. Pero este sábado tocó creer.

Fede Viñas celebra su gol contra el Sevilla FC / Eloy Alonso

El cabezazo de Fede Viñas para el 1-0, resultado definitivo en el Carlos Tartiere, y la expulsión de Tanguy Nianzou en el primer tiempo fueron dos bombonas de oxígeno que permiten ver algún reflejo de luz al final del túnel.

La salvación sigue complicada, a siete puntos, con 24 por disputar, pero la fe ha aumentado exponencialmente y cada vez hay más motivos para creer en ello. Santi Cazorla, quien disputó 19 minutos en el triunfo, sustituyendo a Alberto Reina, autor de la asistencia, lo demostró con una eufórica publicación en su cuenta personal de Instagram.

La historia de Santi Cazorla celebrando el triunfo del Oviedo / @santicazorla

“No cojas ni un resfriado, por Dios”, escribió el internacional español en una historia con una foto de la celebración del tanto de su compañero. También escribió “Don Fede Viñas” y puso un corazón azul.

Pase lo que pase, Cazorla y el Oviedo se dejarán la piel sobre el césped para, por lo menos, demostrar que el orgullo que tiene el club es de Primera. El próximo reto no será fácil: el domingo (18:30 horas), ante un Celta de Vigo que pelea por puestos europeos.