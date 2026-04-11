Santi Cazorla, otro centrocampista de élite rendido ante Pedri: "El Barça lo nota mucho cuando no está. Tengo devoción por él"

Cualquier persona que siga el fútbol, aunque sea de manera esporádica, coincidirá en un aspecto que los culés tienen muy interiorizado: el nivel del Barça cambia radicalmente cuando Pedri está sobre el campo.

Cada vez que el tinerfeño hace un rostro extraño o se retuerce de dolor sobre el césped, el barcelonismo se altera. El tinerfeño es el timón del equipo, el metrónomo de Flick, y nadie mueve los hilos como él. Y aunque parezca que lleva 15 años en la élite, solo tiene 23 años. Compañeros y rivales alucinan con él.

Pedri y Brahim, en una acción del clásico de la primera vuelta / Valentí Enrich

Lo cierto es que escuchar a futbolistas, entrenadores y personas vinculadas al deporte rey deshaciéndose en elogios hacia el canario es cada vez menos sorprendente. No hacerlo sería sinónimo de no juzgar lo que sucede sobre el césped con objetividad. Pero cuando las bonitas palabras salen de la boca de auténticas leyendas del fútbol español como Santi Cazorla, capitán y alma de un Real Oviedo que intenta aferrarse con todo a Primera, es aún más especial.

El futbolista carbayón atendió a SPORT con motivo del centenario del Real Oviedo, el pasado 26 de marzo, día en el que el club ovetense cumplió cien años y celebró su aniversario en el Carlos Tartiere con la proyección del Informe Plus+ de Movistar, 'Orgullo, valor y garra. Cien años del Real Oviedo'. Una interesante entrevista que pueden leer al completo en este diario y en la que reconoció su "devoción" por Pedri.

Es uno de los mejores del mundo ya, a esa edad. Es un futbolista diferente, un futbolista que disfrutamos todos cada vez que juega Santi Cazorla — Sobre Pedri

"Es uno de los mejores del mundo ya, a esa edad. Es un futbolista diferente, un futbolista que disfrutamos todos cada vez que juega. El Barcelona creo que lo nota muchísimo cuando no está Pedri. Tiene grandísimos futbolistas en esa demarcación, pero Pedri yo creo que le da un toque diferente al equipo", destacó sobre el canario.

"Sobre todo, es un tipo muy, muy sencillo, muy normal, y eso también me gusta mucho. Yo pienso que cuanto más normal es uno, mejor futbolista es. Tengo devoción por Pedri y por eso también le pedí la camiseta", reconoce Cazorla, quien tiene una publicación en su Instagram con el '8' culé, charlando tras el partido de ida que el Barça se llevó esta temporada en el Tartiere por 1-3.

La leyenda asturiana, que ha jugado con los mejores jugadores del mundo, como Xavi, Iniesta, Busquets, Fábregas o David Silva, entre otros, también señaló que le encanta cómo juega Lamine Yamal, pero a gusto personal, él que más le sorprende es Pedri: "Por la posición en la que juega... Es en la posición en la que he jugado yo siempre. Pero eso tengo más devoción por él que por Lamine, que me encanta verlo, es un futbolista diferente y diferencial en la posición en la que juega, pero como yo he jugado un poco en la posición de Pedri, tengo un poco más devoción por él por eso, no por otra cosa", finalizó.

Suelen decir que el talento reconoce al talento. No es casualidad, entonces, que Cazorla sepa valorar el fútbol que practica Pedri. Dos centrocampistas de máxima élite que viven momentos muy distintos en sus respectivas carreras.