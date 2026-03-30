Santi Cazorla: "El Barça siempre me ha atraído por su juego, pero nunca tuve la oportunidad"

Santiago Cazorla González (Lugo de Llanera, 1984) es uno de esos futbolistas que se ha ganado a pulso ser considerado una leyenda del fútbol español. A sus 41 años, el centrocampista asturiano disfruta de ese reconocimiento en activo y en el club de su vida, el Real Oviedo, que ingresó en el selecto club de los equipos centenarios del fútbol español el pasado jueves 26 de marzo.

Aunque la situación deportiva dista de ser la deseada tanto por el club como por el propio Cazorla, la entidad ovetense celebró su especial aniversario en el Carlos Tartiere con la proyección del emotivo documental producido por Movistar Plus+, 'Informe+: Orgullo, Valor y Garra. Cien años del Real Oviedo'. En ese acto, atendió a SPORT con la humildad que lo caracteriza.

P: Felicidades por la parte de que te toca, Santi. ¿Qué significa para ti vivir el centenario del Oviedo desde dentro?

"Es algo muy especial. Al final, todos sabéis el sentimiento que tengo por este club. Lo que he vivido estos 3 años es algo maravilloso, dentro de la situación deportiva, que ahora no es la mejor. Para mí, en lo personal, pertenecer al club donde siempre he soñado jugar es algo que me hace estar muy orgulloso y cumplir 100 años es algo muy especial para este club y, sobre todo, para los aficionados".

Santi Cazorla, durante el acto del centenario del Oviedo en el Carlos Tartiere / Movistar Plus+

P: ¿Te da pena que compañeros de profesión no vivan esta experiencia, la de acabar jugando para el club de su vida, por contratos multimillonarios en países exóticos?

"Bueno, cada uno es libre de de hacerlo y es respetable. Pueden hacer lo que crean que es necesario, ¿no? Yo, en ese sentido, siempre lo he tenido muy claro desde hace muchísimo, no solo desde ahora, al final de mi carrera, sino desde que me fui con 17 años. Tenía claro que mi sueño era volver a jugar en el Oviedo y, sobre todo, profesionalmente, que no lo pude conseguir antes. Entonces es algo que no cambio por nada en el mundo, aunque está claro que hay cosas que atraen también en lo económico, como yo también me fui a Qatar y fue una experiencia muy bonita, pero bueno, tenía muy claro que que mi final de carrera iba a ser aquí con mi gente y y en ese sentido no me arrepiento de nada".

El sentimiento que tengo con el Oviedo hace que sea totalmente diferente a todo lo que he vivido en mi carrera Santi Cazorla — Capitán del Real Oviedo

P: Has ganado títulos con la Selección, eres una leyenda en Inglaterra, has tenido experiencias en Champions, pero el ascenso con el Oviedo fue algo distinto, ¿no?

"Sí, es lo más bonito que he conseguido, lo más especial, por el sentimiento. Al final, he ganado dos Eurocopas, he ganado muchos trofeos con el Arsenal, pero al final el hacerlo en casa con tu gente, con tus amigos, con tu familia, con ese sentimiento que tengo a este club, hace que sea totalmente diferente a todo lo que he vivido hasta ahora".

El centrocampista del Oviedo Santi Cazorla celebra su gol de penalti ante el Mirandés en el playoff de ascenso / EFE

P: Hace poco estabas en el Vaticano entregándole la camiseta del Oviedo al Papa León XIV. ¿Qué significa para ti?

"Para mí y para el club. Al final, ver al Real Oviedo en el Vaticano, pues bueno, también es un motivo de orgullo. Ha sido algo muy especial para todos el poder ir ahí y que nos recibiera el Papa y creo que también es algo bonito de de vivir en lo personal y también para el club".

P: ¿Cómo encaráis este final de curso? ¿Es posible el milagro de la permanencia?

"Bueno, mientras las matemáticas lo permitan, hay que pelearlo hasta el final. Está claro que somos conscientes de que está bastante complicado porque tenemos una diferencia de puntos bastante amplia ahora, después de la derrota contra el Levante, pero bueno, hay que pelear, sobre todo por nuestra gente. Pase lo que pase, que se sientan lo más orgullosos posible de lo que hacemos en el terreno de juego y a pensar en el siguiente partido, que es el Sevilla, en casa, e intentar ganar todos los partidos posibles de aquí al final. Ojalá podamos estar cerca del objetivo, que sería salvarse".

El Mundial de Sudáfrica es un poco la espinita clavada que tengo, pero tampoco le doy muchas vueltas porque al final he sido más privilegiado que desgraciado en el mundo del fútbol Santi Cazorla — Capitán del Oviedo

P: Te perdiste el Mundial 2010 por lesión, pero de estar bien, seguramente hubieras formado parte de ese grupo . ¿Es tu gran espina clavada como profesional?

"Sí, se puede decir que que sí. Al final, ganar un Mundial es algo muy difícil y yo, por la mala suerte de la lesión de espalda, que me tuvo 7 meses parado, no pude ir a ese Mundial. Luego sí fui al de Brasil, pero no tuvimos la suerte de hacer un buen papel. Es un poco la espinita clavada que tengo. Pero bueno, tampoco le doy muchas vueltas porque al final he sido más privilegiado que desgraciado en el mundo del fútbol, porque he vivido grandes cosas, así que bueno, son cosas que pasan y hay que aceptarlas".

Santi Cazorla, con el trofeo de la Eurocopa / RFEF

P: En esa Selección había mucho nivel en el centro del campo. También mucho jugador del Barça. Muchos aficionados decían que Santi Cazorla encajaba bien en el equipo blaugrana. ¿Te hubiese gustado vivir esa experiencia?

"Por mi estilo y el del Barcelona, creo que soy un jugador más semejante a jugar en el Barça que en otros clubs. Nunca tuve la oportunidad ni recibí el interés y está claro que tengo muchísimos amigos y muchos referentes que han sido muy importantes ahí y en mi carrera futbolística, como Iniesta, como Xavi, como Busquets, Fábregas, jugadores que me han hecho ser mejor futbolista por el estilo que ellos tienen. El fútbol hace que juegues en unos clubs y en otros no, pero bueno, si es verdad que ha sido un club que siempre me ha atraído por su forma de jugar".

Pedri es uno de los mejores del mundo ya, a esa edad. Es un futbolista diferente. El Barcelona lo nota muchísimo cuando no está Santi Cazorla — Capitán del Real Oviedo

P: Repasando tu Instagram me he encontrado una foto con Pedri en la que pone de comentario: '¿Me das tu camiseta, genio?'. Has jugado con futbolistas como Xavi, como Iniesta, que son de los mejores de la historia en el centro del campo. ¿Te sorprende lo que está logrando Pedri?

"Es uno de los mejores del mundo ya, a esa edad. Es un futbolista diferente, un futbolista que disfrutamos todos cada vez que juega. El Barcelona creo que lo nota muchísimo cuando no está Pedri. Tiene grandísimos futbolistas en esa demarcación, pero Pedri yo creo que le da un toque diferente al equipo y me parece, sobre todo, un tipo muy, muy sencillo, muy normal, y eso también me gusta mucho. Yo pienso que cuanto más normal es uno, mejor futbolista es. Tengo devoción por Pedri y por eso también le pedí la camiseta".

P: ¿Te llama más la atención Pedri que Lamine Yamal?

"Bueno, sí, por la posición en la que juega. Es en la posición en la que he jugado yo siempre. Lamine me encanta verlo, es un futbolista diferente y diferencial en la posición en la que juega, pero como yo he jugado un poco en la posición de Pedri, tengo un poco más devoción por él por eso, no por otra cosa".

Yo estaré ligado siempre al Oviedo, pase lo que pase. Mi historia no se acaba aquí porque seguramente continuará, sea dentro del terreno de juego o fuera de él Santi Cazorla — Capitán del Oviedo

P: Diego Cervero decía recientemente en una entrevista con los compañeros de Panenka que la historia de Cazorla en el Oviedo “no se acaba aquí”. ¿Qué me puedes contar sobre eso?

"Bueno, mi historia (en el Oviedo) continuará. Da igual que sea en el terreno de juego o fuera de él. Yo estaré ligado siempre a este club, pase lo que pase, entonces bueno, como dice Cervero, mi historia no se acaba aquí porque seguramente continuará, sea dentro del terreno de juego o fuera de él".

Así terminó la entrevista con un Santi Cazorla que finaliza su contrato con el Real Oviedo este verano. No quedará otra que estar atentos a qué decisión toma. Y lo más importante para él: si podrá hacerlo con el club de su vida aún en Primera División. Próxima batalla, el domingo en el Carlos Tartiere contra el Sevilla (18:30 horas).