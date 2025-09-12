Rotaciones, el antídoto contra el "virus FIFA": así son los planes de Paunovic para Getafe

Prepara Paunovic con mimo el duelo del sábado en Getafe pero lo hace el entrenador afectado por varias bajas en sus sesiones dentro de una semana diferente para el conjunto azul, acostumbrado los últimos años a jugar cada semana. Los seis internacionales del Real Oviedo han ido incorporándose de forma paulatina a la rutina en El Requexón y aún no están todos en la ciudad deportiva. La solución para evitar los efectos del "virus FIFA" pasa por las rotaciones.

Dos de los que fueron citados con los combinados nacionales ya están a pleno rendimiento a las órdenes de Paunovic. Se trata de Moldovan, de regreso tras jugar dos partidos con Rumanía, y de Sibo, debutante con victoria con Ghana, que ayer ya trabajaron en perfectas condiciones junto al resto de compañeros. Sin embargo, ninguno de los dos apunta al once.

Dos futbolistas más también han llegado a Oviedo y estuvieron ayer en El Requexón aunque en sus casos sin entrenarse con el grupo. Son los casos de David Carmo, dos partidos jugados con Angola, y de Rahim, otros dos con Níger, que se quedaron en el gimnasio por una cuestión de cargas en los entrenamientos. También parece en los dos casos que no serán de la partida en Getafe lo que supondría mantener la apuesta por la pareja Costas-Calvo en el eje de la zaga y ver debutar a Javi López, cedido por la Real, en el carril zurdo de la defensa.

El ataque en Getafe

Y, por último, aún restan otros dos casos, los de los sudamericanos. El club esperaba la llegada ayer por la noche de Fede Viñas y Salomón Rondón, con sabor muy diferente tras sus citas de los últimos días. Mientras que Viñas selló el pase de Uruguay, con gol incluido, y jugó algunos minutos en los dos duelos, para Rondón la cita internacional ha sido decepcionante: jugó como titular los dos choques, anotó un tanto, pero la derrota de Venezuela ante Colombia el último día unida al triunfo de Bolivia deja a la vinotinto sin opciones mundialistas.

Es la delantera el principal foco de curiosidad esta semana. Rondón y Viñas se han alternado como nueve pero Forés, el único descansado y que ha trabajado toda la semana con Paunovic, aún no ha disfrutado de minutos. Al serbio aún le queda la sesión de hoy para perfilar su equipo.