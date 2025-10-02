Rondón, de un gol con consecuencias para el Sporting a otro que lanza al Oviedo 12 años después

Salió sin mucho margen de maniobra, lo que le ofrecían los 13 minutos (más un generoso añadido) para una misión esencial: marcar. Lo que llevaba haciendo toda la vida peor que últimamente se le resistía. No está siendo este un inicio de curso sencillo para Salomón Rondón, 36 años, que encara su último gran reto profesional en una competición que le vio despuntar hace más de una década. Analizado con lupa desde su llegada, el venezolano ha mostrado un carrusel de movimientos lejos del área interesantes: protege el balón, gana disputas, juega de cara… Pero, claro, faltaba la guinda, de lo que vive cualquier delantero, el gol. Llegó en Mestalla en un final pleno de emoción y, con ello, recuperar una tradición que había dejado aparcada 13 años: anotar en la Liga española de nuevo.

El renacer de Rondón resume la forma en la que se levantó el Oviedo en Mestalla cuando todo estaba en contra. El penalti detenido por Aarón, la carambola con suerte que aprovechó Ilic, el tanto de Rondón, resistir con uno menos tras la inexplicable roja al media punta serbio… Era el día de sumar de tres y, con ello, separarse de la zona de peligro. Porque la victoria ha supuesto, además de un chute a la moral del grupo, adelantar del tirón a cuatro equipos en la tabla: Levante, Celta, Real Sociedad y Mallorca ven al Oviedo desde más abajo, además del colista Girona.

Y Rondón tuvo un papel esencial en ese despertar azul. Primero, como referencia arriba, fijando a los centrales y ganando muchos balones sin dueño. Jugándolos con criterio después. Pero, sobre todo, tuvo un papel esencial en los dos goles anotados. En el de primero, minuto 85, ganando el balón colgado por Colombatto para que Ilic, tras rebote, alojara en la red el empate. En el segundo, con un gran desmarque, seguido de control aún mejor y de una definición poco ortodoxa que se coló por encima de Aguirrezabala tras rozar en Tárrega. Fue Rondón uno de los héroes del triunfo, con respeto de Aarón y su nuevo milagro.

Su festejo junto a Ilic en la esquina de Mestalla es ya la imagen de la alegría más pronunciada del Oviedo en lo que va de Liga. Significaba engordar su curriculum con otro tanto en España, algo que no sucedía desde el 13 de mayo de 2012 en La Rosaleda con el Málaga. Fue un 1-0 ante el Sporting en la última jornada de la temporada 2011/12 en Primera.

Aquel fue un tanto, logrado a los 49 minutos, con efectos colaterales muy importantes. Por un lado, porque metió al Málaga en la Champions League, resistiendo la persecución del Atlético de Madrid, lo que sirvió para desatar la fiesta en La Rosaleda: era la primera vez que el conjunto andaluz disputaría competición europea. Pero, además, supuso el descenso matemático del Sporting de, dirigido en ese último tramo por Clemente, buscaba una carambola milagrosa en la última fecha. Lo evitó el hoy oviedista Rondón con cabezazo perfecto a un centro desde la esquina. El envío había salido de las botas de Santi Cazorla.

Pólvora arriba

Ahora, Rondón espera que el tanto sirva para agilizar su camino al gol, algo que se le había negado hasta ahora. Para Paunovic, el venezolano es una alternativa sólida al puesto de nueve, como ya demostrado hasta la fecha. Entre él y Fede Viña, otro que cuajó un buen trabajo en Mestalla aunque sin suerte, se han repartido el rol de delantero centro, con Forés en un papel más reducido en cuanto a minutos en el terreno de juego.

Hay una satisfacción evidente en el club azul por el importante triunfo cosechado en Mestalla, pero en una competición tan voraz como la Primera no existe mucho tiempo para recrearse en las victorias ni para lamentarse en las derrotas. Menos aún en una semana así con acumulación de partidos. Los azules ya piensan en el choque del sábado contra el Levante, 14.00 horas, y lo hacen pendientes del estado de Santi Cazorla, que se perdió el choque de Valencia por unas molestias y que parece que no llegará a tiempo al decisivo encuentro ante los de Julián Calero.

Las molestias físicas no han remitido y Paunovic empezará hoy a preparar el choque del sábado en El Requexón buscando alternativas en la media punta, ya que la baja de Cazorla se uniría a la de Ilici, que contra el Valencia vio una injusta roja que le mantendrá de baja en el choque contra el Levante. El trivote Dendoncker-Reina-Colombatto podría gozar de continuidad.

Una carrera de 180 goles Según Transfermarkt, el del Mestalla fue el tanto 180.ºde su carrera en clubes. El venezolano ha anotado goles con el West Ham, Málaga, Pachuca, Zénit, Rubin Kazan, Las Palmas, Riber Plate, Aragua, Newcastle, Everton, Yifang, CSKA Moscú y Real Oviedo. Además, con Venezuela lleva 48 tantos.

