Roberto Suárez, al habla sobre el mercado del Real Oviedo: "Nuestra ‘palanca’ para fichar es el récord de abonados"

Roberto Suárez es el arquitecto del Real Oviedo y uno de los protagonistas de un ascenso histórico a Primera. El asturiano atiende a Sport, del mismo grupo empresarial que LA NUEVA ESPAÑA, a una semana de cerrarse el mercado.

¿Qué supuso en términos personales para usted vivir el regreso del club a la máxima categoría?

Veníamos de vivir un curso anterior duro, después de tener la posibilidad tan cerca para después dejarla escapar (la final ante el Espanyol). Aunque no quieras, piensas que te puede volver a pasar. Pero lo logramos y fue un orgullo.

Si le dicen hace unos años que el Oviedo iba a volver a Primera...

No me lo creería. La entrada de Arturo Elías y Slim nos dio la salvación. Y Pachuca y Jesús Martínez el ascenso. Cuando trabajas con ellos te das cuenta del potencial. No fue hasta el tercer año, pero se veía, me tocase a mí o no, que este equipo iba a ponerse en Primera. Y mira, pude vivirlo dentro.

¿Considera que cada vez es más grande el salto a Primera?

Sí. Para estabilizarse en Primera hacen falta entre dos y tres años. El cambio es grande, en el mercado pasas de ser el primero en elegir a estar al final de la fila. Para firmar compites con clubes fuera de tu alcance y, a veces, eres la tercera opción. Necesitas futbolistas capaces de soportar el estrés, que sepan lo que es estar abajo. Todo ello, sin dejar de lado la fortaleza del Oviedo, que es la de ir todos a una. No pretendamos fichar lo mejor de la categoría ni jugar súper alegre. La clave es mantener el equipo que somos, con un entrenador con las ideas claras y pelear con la misma actitud que tuvimos para ascender.

¿Cómo han construido el equipo?

Teníamos claro que había que reforzar la columna vertebral con gente experta y personalidad. Eran operaciones difíciles, pero hay que intentarlo, sin romper el límite. Mantener la base del ascenso era clave. El Leganés del año pasado fue un ejemplo: compitió hasta la última jornada con la base del año anterior. Tener el mismo entrenador, la misma columna y el mismo trabajo te da camino andado.

¿Cómo se trabaja en el Oviedo?

De forma conjunta el dueño, el presidente, la dirección general y yo. En otras temporadas, el entrenador no formaba parte tanto en el proceso de fichar, pero este año sabíamos que ayudaría: con jugadores que dudaban o querían esperar, una charla clara con el entrenador podía empujar. Lo mismo nos pasó el año pasado con Cazorla, que nos ayudó en varias operaciones.

¿Les frustró no fichar a Maksimovic y Jovic?

Con Maksimović siempre tuvimos claro que era una opción. Con Jović, terminamos por entender, aunque lo intentamos, que estaba fuera de nuestro alcance. Pero había que intentarlo. Eso no significa que fuésemos a poner todas las cartas ahí: teníamos otras operaciones.

¿Cómo lleva el tope salarial?

Es un mecanismo que viene bien para estabilizar el fútbol español, pero estamos muy lejos de competir en igualdad con los que llevan tiempo en Primera. Toca acertar con perfiles bajos y oportunidades que encajen. Con las inscripciones no hemos tenido problemas. Contábamos con una cantidad a la que había que restar las liquidaciones ya acordadas con varios jugadores.

¿Cómo ve la táctica de inscribir con ficha del filial

La hemos aprovechado muchas veces por situaciones económicas. El año pasado lo usamos para tener plantilla más larga. Este año, si se tercia, también, pero en general es más complicado. Tuvimos la posibilidad de un sub-23 extranjero con ficha del filial, pero finalmente firmamos a otro jugador más contrastado en la posición.

¿Puede el Oviedo activar "palancas" para fichar?

Nuestras "palancas" son la afición, los récords de abonados, la asistencia, los patrocinadores, los palcos, las ventas en tiendas… La gente está muy enganchada al equipo y entregada. Todo eso nos ha permitido dar un salto. Aun así, aunque parezca que con eso ya vale por estar en Primera, todavía estamos muy lejos de los que llevan tiempo en la categoría.

¿El Suárez director deportivo habría fichado al Suárez jugador?

Hoy sería muy difícil. Llegué libre del Real Madrid: no hubo que pagar nada. Ahora, firmar a un canterano blanco o del Barça es muy difícil. Tienes que meterte en operaciones donde te haces con el 50% de los derechos de un jugador a cambio de cuatro o cinco millones.