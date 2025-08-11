Revolución en la sala de máquinas: así es el nuevo centro del campo del Real Oviedo

El centro del campo del Oviedo es, a día de hoy, la zona más renovada del plantel carbayón. Solo han llegado dos incorporaciones en esta demarcación, pero han cambiado por completo su fisonomía. De hecho, actualmente, únicamente uno de los indiscutibles que terminaron la temporada del ascenso a Primera como titulares parece seguir siéndolo para Paunovic, aunque el club mantiene la intención de apuntalar esa parcela y podría llegar nueva competencia. Maksimovic era el favorito para disputarle el puesto a Sibo, pero parece que la operación se ha complicado y desde el Panathinaikos griego están recibiendo ofertas mucho más cuantiosas que la de los azules por el pivote serbio, muy del gusto de Paunovic. Desde que comenzó la pretemporada, el trío elegido por el técnico para el medio ha sido Sibo, Reina e Ilic. Son solo partidos de preparación, y eso no garantiza que la Liga vaya a empezar con este mismo once, pero el hecho de que Paunovic repita fórmula sparring tras sparring invita a pensar que serán ellos quienes arranquen el campeonato como dueños del centro del campo azul. Sibo, único titular del pasado curso –y también el único de los tres que ya pertenecía al Oviedo–, se mantiene como pivote.

Reina, fichado este verano del Mirandés, asume un rol muy similar al que desempeñaba Colombatto, inédito en toda la pretemporada por problemas físicos. El argentino, indiscutible el pasado curso, sigue recuperándose, pero cuando vuelva tendrá una dura competencia. Y ya se sabe: en el fútbol, hoy juegas en un sitio y mañana en otro; para saberlo habría que meterse en la cabeza del técnico serbio.

En la mediapunta aparece otro fichaje: Luka Ilic. El serbio, muy del gusto de Paunovic, no está encontrando rival en su posición. A excepción del duelo ante la Cultural Leonesa, en el que no pudo participar, siempre ha sido titular, generalmente como enganche con el delantero. La única vez que no jugó ahí fue el pasado sábado ante el Leganés, cuando Paunovic lo situó en la derecha, probablemente para suplir la baja de Hassan y ante la ausencia de otro extremo diestro. En ese encuentro, el técnico también probó a Ilyas Chaira como mediapunta, pese a que su posición habitual es la de extremo izquierdo, y el hispano-marroquí dejó buenas sensaciones.

Por su parte, Cazorla no está entrando en los onces iniciales para cuidar sus cargas, dada la importancia del doble campeón de Europa para el Oviedo. Seoane, mediapunta titular en las últimas temporadas, se ejercita en solitario y no entra en los planes para la nueva campaña en Primera. El otro centrocampista con contrato, Cardero, ya ha renovado con los azules, que buscan cederlo a un equipo de Segunda.