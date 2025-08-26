La resaca del partidazo: Vinicius, el papel de los nuevos y una lección que aprender

El regreso del Real Madrid al Tartiere se quedó empañado por esa acción de Vinicius que ya ha dado la vuelta al mundo. El delantero brasileño fue protagonista en lo deportivo por su gran actuación en el Tartiere -gol y asistencia en media hora-, pero también por los gestos de mandar a Segunda al Oviedo que encendieron a la afición carbayona en los últimos minutos de partido. En un segundo plano quedó la actuación del Oviedo, que completó un encuentro más que aceptable ante todo un Madrid. A esta imagen se acoge ahora el equipo azul para sobrevivir en la competitiva Primera.

Los azules estuvieron más resguardados en el primer tiempo y solo una gran acción individual de Mbappé pudo desnivelar el encuentro. Paunovic había preparado el partido a conciencia y, tras apostar por la defensa de cinco, tenía un plan B por si la cosa se torcía. Hassan saltó al terreno de juego tras el descanso y el Oviedo volvió a la idea inicial. Los azules tuvieron más la pelota y dejaron buenas sensaciones. Incluso pudieron dar la sorpresa con ese remate de Sibo que se estrelló en la madera. Pero el resto es historia.

Lo que está claro es que el cuadro carbayón sigue aprendiendo lo que es la categoría y, tras quitarse a dos transatlánticos de encima, no podrá repetir los mismos fallos. "Creo que hemos vuelto a tener una lección en cuanto a lo que es Primera. No podemos cometer errores inocentes porque enseguida te castigan. Todavía estamos siendo vacunados por parte de la Primera", subrayó Paunovic.

Por delante, el equipo carbayón afronta un nuevo encuentro en el Tartiere, donde no se pueden dejar escapar más puntos. El Oviedo se medirá a la Real Sociedad, que tampoco ha ganado en el presente curso, y después viajará a Getafe y Elche, dos salidas ante rivales directos en los que el técnico serbio recuperará a Reina tras sanción y también a Colombatto, que ayer trabajó con normalidad.

Protagonismo de los nuevos

Con tan solo tres entrenamientos, Dendoncker ya fue elegido por Paunovic para el once. El belga estuvo en la sala de máquinas y despachó una actuación aceptable en su primer día en la oficina. Incluso trató de sorprender a Courtois con una vaselina que acabó en las manos de su compatriota. Paunovic se mostró sorprendido con el estado físico del centrocampista, que fue sustituido en el último minuto por Santi Cazorla.

También debutaron otros dos fichajes. Ovi Ejaria dispuso de los últimos 15 minutos y Brekalo, con apenas dos entrenamientos a sus espaldas, entró en el 79. Los dos dejaron pinceladas de lo que pueden aportar, sobre todo el croata con un par de internadas. La única incorporación que aún no se ha vestido de corto fue Eric Bailly que calentó en la banda del Tartiere.