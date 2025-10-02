Una renovación ganada en el campo: las claves en la ampliación de contrato de Aarón Escandell con el Oviedo

Es, para muchos, el mejor portero de Primera División en este inicio de competición. Aarón Escandell atraviesa el mejor momento deportivo de su carrera y en Mestalla lo volvió a demostrar deteniendo un penalti decisivo. Fue el punto de inflexión de una noche mágica de los azules ante el Valencia (1-2). El Real Oviedo disfruta de él y lo seguirá haciendo al menos otra temporada más pues su renovación hasta 2027 es un hecho, como adelantó ayer en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital y confirmó después el club azul.

La prolongación de la vinculación del meta llega por alcanzar los objetivos marcados, que según ha podido conocer este periódico es de 50 partidos con la camiseta del Oviedo. Aarón firmó el pasado verano con los azules comprometiéndose por dos temporadas con una más opcional si llegaba a esos 50 choques.

Llegaba con la difícil tarea de suplir el vacío dejado por Leo Román, un meta que había completado una temporada magnífica cedido por el Mallorca. Lo hizo con creces, siendo incluso aún más decisivo, convirtiéndose en uno de los héroes del ascenso: su parada a Izeta en la ida de la final forma parte del museo de recuerdos imborrables del oviedismo. Ahora, mantiene el nivel en Primera: con 38 paradas, es el portero que más para de Europa.

Aarón ya ha disputado 52 encuentros, contando el play-off de ascenso del curso pasado, por lo que su contrato queda ampliado hasta 2027 con las mismas condiciones que tenía en el momento del ascenso. Existe alguna duda de si se tratarían de 50 choques de Liga, en cuyo caso los cumplirá si no hay nada raro contra el Espanyol en dos semanas, pero todas las partes dan al portero por renovado. De hecho, el club confirmó ayer la extensión de la vinculación. "Su seguridad bajo palos, carácter competitivo y capacidad de liderazgo le han permitido convertirse en una referencia dentro del proyecto deportivo del Real Oviedo", indicó el club en un comunicado.

Futuro en azul

Sus grandes actuaciones han suscitado el interés de algunos equipos, pero la idea de Aarón es la de seguir triunfando en el Oviedo. Le ha costado asentarse en la élite y cuentan desde su entorno que siente que está ante una oportunidad única que quiere aprovechar. Es feliz en Oviedo y por eso no valora otras opciones a pesar de que al contar con un contrato no muy extenso puede ser apetecible para muchos equipos.

Es más, la intención de las partes, futbolista y club, es que la vinculación no se limite a 2027, sino que pueda aumentar, aunque será un tema sobre el que se trabajará en los próximos meses.

