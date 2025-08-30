Reencuentro entre el Oviedo y la Real Sociedad: cuentas pendientes, un objetivo y novedades en el once de Paunovic

Real Oviedo–Real Sociedad suena a uno de los clásicos del fútbol norteño, a tradición en un fútbol que cada vez respeta menos los símbolos más arraigados. Es un duelo que se ha dado en 77 ocasiones, pero en esta ocasión, la del reencuentro, hay un recuerdo que pesa por encima de esos 77 precedentes: ese Real-Osasuna de 2001 que acabó, combinado con una derrota azul en Mallorca, dejando al Oviedo en Segunda. Ya se conocerán la historia de memoria: la Real, salvada, no hizo muchos esfuerzos por impedir que Osasuna se fuera con los tres puntos. Incluso se coreó el tanto visitante, de Iván Rosado, en la grada de Anoeta. Ahora, 24 años después, el Oviedo ha vuelto y la alegría por el reencuentro parece imponerse a la sed de venganza por aquello, pero sigue habiendo quien se sigue acordando. A partir de las 19.00 horas, los dos vuelven a verse las caras con el Tartiere como testigo.

Paunovic insta a olvidar cuanto antes los festejos del ascenso, el champán ya quedó agotado, la resaca superada y toca encarar nuevos desafíos. La permanencia así lo exige. Si el entrenador invita a olvidar lo de hace unos meses, más razón para superar lo de hace 24 años, aunque ese sentimiento de revancha ante la injusticia, siempre encauzado desde un punta de vista deportivo y de respeto, puede convertir el Tartiere en un estadio que hoy apriete de lo lindo.

En cuanto a lo deportivo, llega el Oviedo con más piezas en su plantilla y una semana más de trabajo. Buenas noticias ambas para un Paunovic que nunca dio por perdidas las dos primeras jornadas pero que siempre fue consciente de la dificultad que encontraría en sumar ante el potencial de los rivales de Champions y al contar con una plantilla a medio hacer.

Por eso la Real Sociedad se postula como la víctima propicia para acercarse por fin a los puntos. En forma de tres, según ha proclamado el entrenador, que promete buscar el triunfo y su apuesta en el once parece seguir esa visión.

Ejaria, alternativa al once

Porque se barruntan novedades en el once carbayón. Las dudas recaen en esta ocasión sobre el centro del campo, con el regreso de Reina tras su sanción y la posibilidad de que Ovie Ejaria actúe como titular. Atrás, Aarón estará protegido por la línea de cuatro, de nuevo, con Vidal, Costas, Calvo y Rahim. El doble pivote podría apuntar a Reina y Dendoncker, fundamental desde ya el belga como se demostró la semana pasada. Chaira jugará en la izquierda y en la derecha pelean Ilic y Hassan por el puesto, ya que la gran novedad podría ser la presencia de Ovie Ejaria entre líneas. Arriba, Rondón parece que será otra vez el elegido.

Así, el once podría ser el formado por: Aarón; Vidal, Costas, Calvo, Rahim; Reina, Dendoncker; Ilic, Ovie Ejaria, Chaira; Rondón. El club no ha hecho oficial su lista de convocados, lo hará hoy mismo, pero el resto de futbolistas disponibles es: Moldovan, Luengo, Bailly, Carmo, Falah, Cazorla, Sibo, Colombatto, Hassan, Brandon Domingues, Brekalo, Forés y Viñas. La única baja es la de Lucas, por lesión.