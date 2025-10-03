Real Oviedo y Levante, preparados para la guerra en el Tartiere

El Real Oviedo, que llega tras ganar en Mestalla su primer partido a domicilio, apela al factor del Carlos Tartiere para superar este sábado (14:00 horas) a otro recién ascendido y rival directo por la permanencia como el Levante.

Aunque el equipo oviedista, que suma seis puntos en las primeras siete jornadas, ha completado tres entrenamientos entre el partido frente al Valencia y el de este sábado ante el Levante, debido a la gestión de las cargas y a los tiempos de recuperación, la matinal del viernes fue la única sesión de trabajo en la que Veljko Paunovic pudo contar con todos los jugadores disponibles.

Vuelve Cazorla

Santi Cazorla regresará a la convocatoria tras perderse el partido en Mestalla debido a unas molestias en la rodilla, aunque no se espera que sea titular; otro jugador que vuelve a estar disponible es el centrocampista inglés Ovie Ejaria, baja durante el último mes y medio de competición debido a una lesión muscular.

Se espera que Paunovic vuelva a apostar en defensa por la pareja de centrales Bailly-Carmo, que ya jugaron juntos hace dos jornadas ante el Barcelona y que en Mestalla se rompió debido a que el cuerpo técnico no quería arriesgar con Bailly, al que sustituyó Dani Calvo.

En el centro del campo y las bandas Dendoncker, Reina, Colombatto, Hassan y Brekalo tienen muchas opciones de repetir titularidad, mientras que, en la punta de ataque el venezolano Salomón Rondón, goleador en el triunfo ante el Valencia, podría entrar en detrimento del uruguayo Fede Viñas.

Etta Eyong y diez más

Por otro lado, el Levante viaja al Carlos Tartiere dispuesto a mantener su buena racha como visitante, pues ha sumado cuatro puntos en sus dos últimas salidas, aunque cuenta por derrotas sus dos únicas visitas al Oviedo en Primera División.

El entrenador del Levante, Julián Calero, tiene la baja por lesión de Pampín, con una rotura muscular en el recto femoral de la pierna derecha, y tampoco podrá contar con Matturro, que está pendiente de ser sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias que sufre. No se esperan muchos cambios en el once después de haber incluido a Arriaga ya en el once titular de la semana pasada en Getafe.

El hondureño volverá a ser el eje del Levante en la medular con Vencedor a su lado. Una de las incógnitas es saber si Calero mantendrá su apuesta más ofensiva con Brugué en el centro del campo o introducirá otro centrocampista más, como Olasagasti o Pablo Martínez.

El tridente ofensivo del Levante estará formado por Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong, que estará especialmente motivado después de haber sido convocado por primera vez con Camerún, confirmando que es uno de los delanteros más en forma de Primera, con cuatro goles y tres asistencias en siete partidos.