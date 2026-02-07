El Real Oviedo amenaza a LaLiga con pedir los tres puntos: "Se han saltado todas las reglas"

La noticia de la jornada estalló durante la mañana de este sábado: el partido Rayo Vallecano-Real Oviedo queda suspendido con el objetivo de velar por la seguridad de los jugadores al encontrarse el Estadio de Vallecas en unas condiciones impracticables, según anunció LaLiga en un comunicado.

Sin embargo, el aplazamiento del encuentro se produjo tan solo cuatro horas antes de su comienzo, que estaba fijado para las 14.00 horas del mediodía, una situación que ha causado un profundo malestar en el Real Oviedo, club que se juega la vida en esta segunda vuelta tratando de evitar el descenso a Segunda División... ¡y que no descarta pedir los tres puntos antes los organismos competentes!

Duro comunicado

La entidad carbayona, una vez conocida la noticia, emitió un duro comunicado situándose del lado de la plantilla del Rayo Vallecano, pero en contra de la decisión tomada por LaLiga. "El Club manifiesta su solidaridad y empatía con la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano ante la situación que atraviesan, hecha pública en el día de ayer mediante un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)", explica el comunicado.

Además, el Real Oviedo asegura entender que "los organismos competentes" hayan "priorizado la integridad física y la seguridad de los futbolistas", en lo que considera "principios irrenunciables que deben prevalecer en cualquier circunstancia dentro de la práctica deportiva profesional".

Pero la forma de actuar por parte de la competición liguera española causa un tremendo enfado en el club asturiano, en lo que considera "un perjuicio evidente" por haberse suspendido el encuentro a tan solo cuatro horas de su comienzo y habiéndose desplazado ya todo el equipo: "Esta decisión supone un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico, al haberse producido una vez efectuado el desplazamiento del equipo, así como para nuestros aficionados y los medios de comunicación que tenían previsto asistir al encuentro".

"Salvaguardar el resultado"

De hecho, en ese sentido, el club ya avisó durante la mañana a sus aficionados que se encontraban viajando a Madrid que diesen la vuelta ante la posibilidad de una suspensión que finalmente ha terminado llegando. No deja de ser un contratiempo más para un club que se juega la vida en Primera División. "Se han saltado todas las reglas", dijo Roberto Suárez, director deportivo, posteriormente en una declaración institucional.

"En este sentido, y a la vista de las circunstancias concurrentes, el Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades. En consecuencia, el Club anuncia que estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas", concluye el comunicado.