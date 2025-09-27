Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Real Oviedo, a la altura de Maradona, para la revista Líbero

Diego Barcala, director de la revista, revela los detalles del número dedicado al club azul

Nacho Azparren y Diego Barcala.

Nacho Azparren y Diego Barcala. / LNE

"Es la edición más vendida de la historia de Líbero, empatado con el número dedicado a Maradona". Diego Barcala, director de la Revista Líbero, repasó ayer en la librería Matadero 1 la edición oviedista de la publicación que está marcando datos históricos tras su publicación de la mano de la LA NUEVA ESPAÑA.

Barcala, que también presentó su libro "Una breve historia del Real Madrid en 10 goles", participó en una distendida charla junto al periodista de este periódico Nacho Azparren . "Como me dijo Sid Lowe, la del Oviedo es la mejor historia que el fútbol romántico ha generado en las últimas décadas", resumió el autor.

