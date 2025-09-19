Así quedan los topes salariales de Real Oviedo y Sporting para la nueva temporada

La Liga ha hecho públicos hoy los topes salariales de Primera y Segunda División, tal y como estaba previsto, y en ellos se puede comprobar que el Real Oviedo cuenta con una de las inversiones más bajas de la categoría en su plantilla (en Primera División) mientras que la del Sporting, en Segunda, se sitúa casi en puestos de play-off. Los carbayones cuentan con el quinto tope salarial más bajo y los rojiblancos, el séptimo en sus respectivas Ligas.

El Oviedo cuenta con un límite salarial (techo máximo de inversión en su plantilla y cuerpo técnico que se calcula según la estimación de ingresos y gastos de la temporada) de 45,120 millones de euros (el año pasado en septiembre era de 12,5 millones en Segunda) y tiene por debajo a Sevilla (22,139), Levante (35,537), Alavés (40,999) y Elche (40,480). Hay que tener en cuneta que los dos recién ascendidos de Segunda (Elche y Levante) tienen menor tope salarial que los azules. Esto se debe, en parte, a la venta de camisetas, entradas, abonos, y patrocinadores, la temporada pasada.

En Segunda, el Sporting ocupa la séptima posición con 11.492 millones de euros de gasto máximo en plantilla. Supone un incremento respecto a los 8,14 con el que contaba la temporada pasada a estas mismas alturas de curso.

El conjunto rojiblanco tan solo tiene por encima a Racing de Santander (12,106), Valladolid (12,165), Leganés (14,763), Las Palmas (13, 377), Huesca (11,537) y Málaga (11,718).

Vía: La Nueva España