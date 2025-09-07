Ser de Primera: el análisis de Xuan Fernández sobre el momento actual del Oviedo

El Oviedo lleva ya viviendo casi tres meses en Primera División desde su regreso ante el Mirandés y el oviedismo ha tenido tiempo de sobra para atravesar diferentes estados de ánimo durante un verano para la historia.

Primero fue el inolvidable subidón: la fiesta, la borrachera emocional (y la no emocional), el delirio colectivo. Después, la dulce fase de aceptación, ya en reposo, de esta locura que mueve el fútbol. Sí, el año que viene competiremos en Primera; sí, en Primera. Más tarde llegó la preocupación por los fichajes.

Que si viene este o aquel, que si para Primera valen cuatro, que hay que fichar a veinte, que cuidado, que muchos de los que suben bajan después. Luego llega el momento más delicado: la hora de la verdad, la de empezar a jugar en Primera, una categoría que se percibe distinta a Segunda. Más seria, más profesional, con mejores retransmisiones televisivas y más detalles, como bien sabe Hassan. Sopapo ante el Villarreal, brotes verdes ante el Madrid y felicidad tras la primera victoria contra la Real. Hoy, el oviedismo todavía masca el último de los estados de ánimo: el final amargo por el mercado de fichajes, con los aficionados esperando un último cromo que no llegó. En el verano azul más feliz en 24 años hay mucha tela que cortar.

El mercado de fichajes y el adiós de Alemão

Vaya por delante que, aun esperando esa prometida última pieza –quizá cacareada de forma innecesaria de cara a la galería–, el Oviedo ha cerrado un mercado que entra dentro de sus posibilidades. El club ha incorporado a doce jugadores, con refuerzos importantes en líneas necesitadas. He ahí los centrales, claves el curso pasado, con las llegadas de Carmo y Bailly. Un dato: el Villarreal, equipo de Liga de Campeones, intentó fichar al primero y se sorprendió por su llegada al Oviedo; el Valencia se interesó por el segundo.

He ahí el centro del campo, con un "stopper" contrastado como Dendoncker. Otro dato: el Sevilla llamó al mediocentro belga para intentar contratarlo, cuando el pivote ya estaba en el hotel de Oviedo. La gran apuesta de talento es Ilić, aún por demostrar, y habrá que ver qué pueden aportar jugadores como Ovie o Brekalo, este último con experiencia en importantes equipos europeos. Para el lateral izquierdo, un puesto con solo un integrante, Rahim, llegó Javi López, pretendido por clubes como el Betis o el Girona.

¿Dónde están las lagunas? En dos frentes. Uno es Brandon, el primer fichaje del curso, anunciado a bombo y platillo ya en Primera y que no cuenta para Paunovic. Algo ha fallado si tu primera incorporación no tiene sitio. El segundo frente es la delantera, la zona más conflictiva del mercado. El año pasado estaban Alemão, Viñas y Paraschiv. Este lo arrancan Viñas, Rondón y Forés. Solo por una cuestión numérica, el equipo sería más fuerte con el brasileño, traspasado al Rayo, pero tampoco supone ningún drama cerrar la delantera sin ninguna incorporación más por no someterse a los abusos del mercado.

El Oviedo pudo fichar sobre la bocina al ariete Simon Banza, con la condición de pagar nueve millones de euros en caso de salvarse. Un riesgo evidente que Jesús Martínez no quiso correr. La esperanza para la delantera es que la rompa Viñas, jugador con cualidades que debe confirmar este curso lo que se viene intuyendo desde el pasado. Rondón, ya en la diana de un sector de la grada, parece pensado más como rematador en las segundas partes. Y luego está el comodín Forés, que extrañamente apenas cuenta. A ver que hace Paunovic con eso. No hay porque poner paños calientes: la previsión era tener un delantero más que no está. Con todo, el Oviedo ha confeccionado una plantilla muy digna para un recién ascendido cuyo objetivo es luchar por la salvación. Jesús Martínez mandó el lunes a última hora un cariñoso mensaje a su equipo directo en Oviedo, Martín Peláez, Agustín Lleida y Roberto Suárez, felicitándoles por su trabajo tras un mercado con enorme presión profesional y personal.

Paunovic y la competitividad

Paunovic, el entrenador del ascenso, tipo inteligente en la gestión del grupo y que conoce bien la grada del Tartiere, ha tenido un papel protagonista en el mercado. Llamó directamente a jugadores, habló de condiciones contractuales con alguno de ellos y trabajó codo con codo con Agustín Lleida y Roberto Suárez. El gatillazo de Jovic, culebrón veraniego, y también el de Maksimović, este a menor escala, están muy ligados al técnico, siendo dos de sus apuestas más personales. He ahí otra mancha en este mercado: la mala gestión de las expectativas, al menos de cara al exterior.

México nunca vio claro el fichaje del exjugador del Real Madrid. Ni siquiera posible, aunque Paunovic lo intentó convencer. Con el ex del Getafe sucedió algo extraño, creándose la sensación de que se trataba de un jugador superlativo y esencial para el Oviedo. Dendoncker, con más trayectoria, fue el que llegó finalmente. Es evidente que Paunovic, exigente tanto con el jugador como con el dueño, esperaba otras piezas en la plantilla, pero en su gestión de lo que tiene estará el éxito azul. Quienes mejor conocen al técnico, discípulo de Antic, hablan de un entrenador pragmático, que tiende puentes y que evitará la crítica por la falta de un delantero. Habrá que ver, porque las grietas suelen aparecer con los malos resultados. Si algo ha demostrado el serbio es su capacidad para hacer competir al Oviedo. Y eso, competir, es lo más importante en esta nueva categoría.

El factor Hassan

No hay que ser director deportivo ni entrenador para darse cuenta de lo obvio: Hassan es el mejor recurso ofensivo del Oviedo. El extremo, un jugador de los que llaman la atención, diferente y decisivo, firmó la mayor exhibición individual de un futbolista azul en los últimos 24 años ante la Real. Es muy complicado contar con jugadores así. Los azules tienen suerte: tienen a uno de esos diamantes en bruto y además en propiedad. Muchos equipos de Primera pagarían por tener a Hassan.

De la progresión del extremo, sancionado por el club tras unos feos gestos al entrenador, tendrá mucho que decir Paunovic, encargado de sacarle lo mejor. De momento, ya empiezan a escamar dos cosas: 1. Sus recientes suplencias. 2. La publicación de ese comunicado sobre su expediente, después de que, en un movimiento orquestado, pactase unas disculpas públicas con el entrenador, que no puede tolerar faltas de respeto en la caseta.

"A las referencias de tu equipo se les cuida, no se les expone", opinan voces con peso dentro del club.

La opinión de Jesús Martínez

Había quien creía que el dueño del Oviedo, un rara avis en el fútbol por meterse hasta la cocina en muchas operaciones, iba a sorprender en el último minuto del mercado con un fichaje de renombre, un galáctico. La realidad es que el club azul, novato este año, tiene muy difícil el acceso a determinados jugadores que suenan bien al gran público.

También es curiosa la mentalidad general durante el mercado: que levante la mano quien no dudó en el verano de 2023 del fichaje de Alemão, al que ahora echan de menos desde Teatinos hasta Lángara. Del brasileño y de otros tantos. Martínez tiene los pies en el suelo y su dedicación al Oviedo sigue siendo máxima. Y su acierto, de momento, indiscutible, porque los números no mienten. Lleva tres años al frente de la nave: una final y un ascenso. El club es la prioridad de Pachuca, más aún en Primera.

Lo antes comentado –tener los pies en el suelo– es vital en el contexto de un recién ascendido, cuando la euforia te puede llevar al delirio de creer que tu objetivo no es otro que seguir en la categoría. Mejor prohibir la palabra "Europa" en El Requexón. El empresario mexicano lo tiene claro: sabe que será un año de sufrimiento y considera que la plantilla competirá para seguir estando en Primera. Opina, además, que sería irresponsable hipotecar recursos del club a lo loco y desesperarse en operaciones que, a la larga, podrían traer más males que bienes, como les pasa a otros equipos.

Mantenerse, asentar el equipo y después crecer: esa es la mentalidad del máximo accionista. Una mentalidad que algunos de los y las responsables en Oviedo deberán cambiar a marchas forzadas ahora que el club está en Primera. "Por aquí seguimos de luna de miel, celebrando el ascenso", se oye en El Requexón a importantes miembros de la entidad, que hablan de un estado de ánimo –el de la euforia– que sigue latente cuando ya no debería. El Oviedo, con todo lo que conlleva, ha vuelto a ser de Primera. Y para seguir en Primera hay que ser de Primera .