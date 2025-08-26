El presidente del Oviedo, Martín Peláez, fija el tope salarial y habla de los tiempos de mercado: “Vamos a esperar hasta el final por los perfiles que queremos”

Aún con la resaca del duelo ante el Madrid, el presidente del Oviedo, Martín Peláez, ha comparecido ante los medios en el espacio Córner Norte del Carlos Tartiere con motivo de la presentación del acuerdo de renovación de Alimerka con el club azul. El mexicano hizo balance del momento actual del equipo, de los objetivos en el mercado y del límite salarial que tendrá el conjunto carbayón. Estas han sido sus palabras:

El partido, al margen de la polémica. “Nuestra afición ha tenido un comportamiento ejemplar durante tantos años como, por ejemplo, en el play-off. Incluso el pasado domingo con ese ambiente tan espectacular y familiar que se vivió no se puede empañar por algo aislado. No se puede perder lo maravillosa que es esta afición por eso. Si sucedió tendrá el castigo del club”.

El calendario, duro. “Sabíamos que el regreso a Primera no es fácil. Nos tocó un calendario muy complicado ante equipos Champions, pero sabemos que no es excusa porque nosotros sabemos lo que es y tenemos que estar listos para enfrentarnos a cualquiera. Estamos en un proceso de aprendizaje, en el Oviedo o se gana o se aprende. El equipo está en formación y estamos listos para el sábado”.

El mercado, largo. “Cada mercado es diferente. Este está siendo muy movido, con una fase de impasse porque también hay que entender los tiempos. No nos podemos precipitar porque con un poco de paciencia pueden llegar los perfiles ideales y los que nosotros queremos. Por eso hemos esperado hasta la última semana para ver si se abren algunas posibilidades que tenemos en mente”.

También habrá salidas. “Tenemos que acoplar lo que llegue y lo que tenga que salir. Sabemos las fichas con las que contamos y en caso de las llegadas que queremos seguramente tenga que haber alguna baja”.

El tope salarial. “Esperamos llegar a unos 42 millones de cifra. Por ahí andará. Tenemos que encajar para que lleguen los últimos futbolistas. Lo digo aproximado porque hoy no tenemos ese límite, faltan que LaLiga valide algunos patrocinios, pero estaremos en esas cifras. Los límites se conocen en septiembre, pero estaremos entre los tres últimos seguro”.

Arturo Elías. “La relación con ellos es muy buena. Siempre que venga gente del Grupo Carso o de Pachuca es un espaldarazo. Están felices de vivir este momento que también ellos lucharon”.