Un peso menos y un punto desde el que crecer: la resaca del primer triunfo

Un solo tiro a puerta, pleno de acierto, y seis intervenciones de Aarón por ninguna de Remiro, luciendo arquero. La victoria del Oviedo ante la Real, la primera -como en el regreso del 88-, supone un importante puto de apoyo sobre el que crecer. La manera más oportuna de ir puliendo errores. Oportuna por el momento, con parón ahora internacional y tiempo para Paunovic de seguir trabajando los conceptos, y festejada como pocas por la grada. Y aunque las estadísticas de llegadas son llamativas y subrayan la efectividad de los azules, un análisis pausado del partido deja muchas más conclusiones. La inmediata, que la segunda mitad debe ser un guion a seguir.

Lo sucedido ante el Real Madrid tras el descanso dejó un gran sabor de boca en aficionados y en el propio Paunovic, que lo destacó como un camino a transitar. Se vio a un Oviedo valiente, instalado cuando pudo en campo rival y dominando por momentos a todo un Madrid. Digamos que fue la versión más resultona de lo que va de temporada.

La segunda mitad ante la Real no fue tan atractiva, quizás, pero sí mucho más competitiva. Tras un acto inicial con Aarón como protagonista absoluto en un mar de pérdidas inocentes de balón, tras el receso Paunovic ajustó al equipo, bajo el mismo esquema, pero mucho más seguro, más fiable.

Limitar las pérdidas permitió al equipo vivir más tranquilo. Tuvo que intervenir en un par de ocasiones más Aarón, decisivo otra vez ante Oskarsson, pero la historia fue muy distinta. El Oviedo se defendió con balón cuando pudo, estiró el campo cuando le tocó atacar y la sensación es que el segundo estuvo más cerca que el tanto del empate. La tuvo Hassan, con oportunidad de cerrar de forma brillante una gran acción de Viñas, pero el poste le negó la celebración, y la sentencia por adelantado.

Las razones de la mejora habrá que apunárselas a los ajustes del entrenador pero también parece evidente que hay un motivo emocional. El tanto de Dendoncker fue un alivio, un golpeo para quitarse un peso de encima.

Comentaban en el club los días previos a la cita ante la Real que se veía a la plantilla demasiado presionada por el vacío de puntos. Algo llamativo cuando, mirando al calendario, era de esperar, y que revelaba que solo el primer triunfo permitiría soltarse de las ataduras de los resultados. La segunda mitad, con una renta por defender, mostró la imagen más competitiva de las tres semanas de Liga y Paunovic cerró las sensaciones del Tartiere con una frase que sirve de perfecto resumen: "Hemos sido un equipo de Primera División". El triunfo permite creer y el parón le viene de perlas a Paunovic. Con tres puntos en la cuenta y fuera del descenso, aunque sea aún muy pronto, se transita mejor por dos semanas sin fútbol.