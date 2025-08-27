"No lo vamos a permitir": El Oviedo y su afición se defienden de las acusaciones

El Oviedo-Madrid sigue dando que hablar incluso tres días después de disputarse. Lo que debería recordarse como una auténtica fiesta por el ambiente vivido en el Tartiere y por el ansiado regreso a Primera, se está empañando más y más con el paso de las horas por motivos extradeportivos. Desde los polémicos gestos de Vinicius mandando a Segunda a los azules, hasta los insultos racistas captados por las cámaras de Movistar, pasando también por cánticos contra Pedro Sánchez que ya han sido denunciados por La Liga. Una situación que ha negado el propio fondo de animación y que también implicó la aparición de su presidente, Martín Peláez, para calmar las aguas.

El comportamiento reprochable de Vinicius sobre el propio césped estuvo en el punto de mira desde que el colegiado señaló el final del partido. El seguimiento a la estrella brasileña fue notable antes, durante y, sobre todo, después del choque. Las cámaras de las televisiones se hicieron eco de todos sus movimientos: desde sus bostezos en el banquillo hasta sus gestos a la grada, como el que realizó en varias ocasiones mandando a Segunda al Oviedo.

Pero las cámaras de "El día después", en Movistar, también captaron imágenes en las que dos aficionados se dirigen a varios jugadores del Madrid con un "Uh, uh, uh, uh", imitando el sonido de un mono hasta en dos ocasiones. La primera, con el tanto inicial de Mbappé, mientras que la segunda aconteció cuando Vinicius saltó al terreno de juego en lugar de Rodrygo. Un gesto aislado y que, en ningún caso, continuó el resto de la afición.

Martín Peláez, tajante: "No lo vamos a tolerar"

La reacción del Oviedo no se hizo esperar y, en el acto de renovación de su patrocinio con Alimerka, el presidente de la entidad, Martín Peláez, fue claro al respecto. "Esta institución reprueba cualquier acto de racismo, machismo o discriminación de cualquier tipo. Estamos trabajando con la gente de seguridad y la policía para investigar qué sucedió y, si hay la mínima evidencia de que esto sucedió, los responsables serán castigados porque no podemos tolerar esto", apuntó.

Aunque, por el momento, el mexicano quiso ser cauto. "No estoy diciendo que haya sucedido porque aún no tenemos la evidencia, pero si llegó a suceder ten por seguro que no vamos a permitir eso en ningún momento", y aprovechó para destacar el buen comportamiento de los suyos en cualquier escenario. "Incluso el pasado domingo nuestra afición ha tenido un comportamiento ejemplar con ese ambiente tan espectacular que se vivió. No se puede empañar todo por algo aislado, aunque si sucedió tendrá el castigo del club", reiteró.

La Liga denuncia al Oviedo por cuatro cánticos "que incitan al odio"

Peláez habló a mediodía, pero por la tarde se añadió más leña al fuego. La Liga, como realiza tras cada jornada de competición, emitió un informe de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia, en el que denuncia hasta cuatro "cánticos violentos y que incitan al odio" por parte de la afición carbayona el pasado domingo.

La principal polémica se centra antes de que el balón comenzase a rodar en el Tartiere. "Justo antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta"", recoge el informe de La Liga. Sin embargo, no fue como la patronal lo relata. El cántico se originó en la grada visitante, compuesta por aficionados del Madrid, pero la hinchada carbayona no secundó esos insultos, al menos, de forma organizada. De hecho, en alguna zona del estadio, como en la Tribuna Lángara, hubo dos seguidores que sí lo siguieron y que fueron inmediatamente reprendidos por otros hinchas azules que, a su vez, pitaban el cántico señalando a la grada.

Además, tal y como se puede observar durante la retransmisión televisiva, en ningún momento se vieron esas pancartas en el preámbulo del encuentro. La grada de animación mostró un cartel en apoyo a Davo y Carrio, dos aficionados carbayones recientemente fallecidos. Por ello, tras conocerse el informe emitido por La Liga, Fondo Norte no tardó en responder a través de un comunicado. "Mienten. No hubo cánticos políticos en una grada apolítica; tampoco se desplegaron esas pancartas el domingo. Entendemos que los tontos tengan que vivir de algo, pero, por favor, no a costa de la afición del Oviedo", expresó.

La patronal, a través del Director de Partido -la persona que elabora este informe-, también denuncia otros insultos, todos ellos procedentes del mismo fondo. "En el minuto 39 de partido entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico "Puta Real Madrid, puta Real Madrid"". Más adelante, en el minuto 74 "durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan, de una puta vez"". En el escrito, La Liga destaca de manera especial que los hechos mencionados se produjeron "únicamente desde la zona descrita, manteniendo de aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado".

Por último, se incluyen insultos a Vinicius en el minuto 79’, justo después de simular una caída y ver la cartulina amarilla en una acción en la que reclamaba penalti. "Tonto, tonto", gritaba un sector del Fondo Norte, según dicho informe. Sin embargo, y pese a toda la polémica generada en las últimas horas alrededor de su figura, en su escrito, La Liga no menciona los posibles insultos racistas al futbolista brasileño.