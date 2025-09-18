Permanencia y algo más: esto le pide el Oviedo a la Santina de cara a la nueva temporada

En la visita a Covadonga, la que se repite en cada inicio de temporada, Dani Calvo y Marina Martín, capitanes de los dos principales equipos del Real Oviedo, fueron los encargados de hablar ante los medios y mostrar sus sensaciones de este inicio de competición.

"Me gustaría tener más puntos en la tabla, aunque es cierto que jugamos contra rivales complicados. Cometimos errores que no podemos cometer en Primera, como en Getafe con el balón parado. No se nos pueden escapar partidos por estas circunstancias", indicó Dani Calvo.

No obstante, el central pide paciencia. "Cuando estuve en el Elche estuvimos 16 partidos sin ganar y no nos desenganchamos de la permanencia. Es difícil sumar en Primera, debemos seguir una línea buena de juego y no perder los papeles por perder dos partidos. Hay que confiar en el entrenador y en la plantilla", defendió.

"Es un orgullo poder estar aquí, ya que el año pasado nos dio muy buena suerte, y sobre todo es especial para la gente asturiana. Esta visita es algo que llena y crea un sentimiento de pertenencia", explicó una Marina Martín que le solicitó a la Santina "la permamencia en la categoría, y si puede ser también optar al play-off, que tampoco es una locura para nosotras".

Tras el acto en la Santa Cueva, toda la expedición celebró la foto de familia en la esplanada que da a la Basílica, que se cerró con el aplauso de los presentes. Y con una idea en la cabeza de todos: volver el año que viene agradeciendo otro año en la máxima categoría. Mejor agradecer que pedir.

Vía: La Nueva España