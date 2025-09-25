La peña azulgrana de Mieres que lleva medio siglo uniendo Asturias y el Barça

En Mieres late desde hace más de cincuenta años una pasión azulgrana con acento asturiano. La Peña Barcelonista Julio Alberto, que nació en los años setenta como Peña Mieres del Camín, reúne hoy a unos 160 socios y mantiene intacto el espíritu con el que fue fundada: ser el punto de encuentro de los seguidores culés en la cuenca minera. En 2023 celebró su 50 aniversario con la visita de Joan Laporta y parte de la directiva azulgrana.

Un nombre con raíces asturianas

El nombre de la peña no fue casual. Los fundadores quisieron rendir homenaje a un futbolista asturiano que había vestido la camiseta azulgrana. Entre las opciones estaban Quini y Julio Alberto, y fue finalmente este último quien dio su visto bueno y se implicó desde entonces en la vida social de la entidad. Héctor Núñez, uno de los miembros más veteranos, recuerda que “siempre nos ayudó y estuvo disponible para cualquier cosa que necesitáramos”.

Entre el Tartiere y el Camp Nou

En la sede mierense, algunos corazones se reparten ahora entre el Real Oviedo y el Barcelona. Es el caso de Juan Postigo, socio de la peña desde 1994 y también oviedista, que lo tiene claro: prefiere que gane el conjunto carbayón porque los puntos le hacen más falta. “Al Barcelona le van a sobrar y al Oviedo no creo. El corazón está dividido, pero me tira más el azul del Tartiere”, confiesa.

La pasión culé también ha pasado de generación en generación. María Ángeles Fernández, de 65 años, lo explica emocionada. Su padre, José Luis Fernández, fallecido en febrero, los apuntó a todos: “a mí, a mi hija y a su biznieto”. Soñaba con ver un Oviedo-Barça en el Tartiere y decía que disfrutaría ganase quien ganase. Su nieta Laura Torre, socia desde los cinco años, se declara “barcelonista a tope, aunque me tira un poco el Sporting”, y asegura que hoy quiere que el Barça gane por goleada. A su lado, Álvaro, de ocho años, lo resume con inocencia: “Soy del Barça, pero también del Oviedo, porque es de mi padre. Aunque hoy quiero que gane el Barça”.

Viajes, tradición y pasión culé

La Peña Julio Alberto tiene bar propio desde hace más de quince años y una tradición viajera que la llevó a finales de Copa de Europa y del Rey. Cada temporada organizan al menos un viaje, reforzando el lazo con el club.

Entre los más entusiastas está Samuel Pequeño, socio desde niño, que apuesta sin titubeos por un triunfo contundente: “Hoy ganamos 0-5. No es ser optimista, es ser realista”, sonríe. También recuerda con simpatía la visita de Laporta en 2023: “Me pareció un comediante, encajó muy bien en Asturias”.

Otro socio joven, Adrián Burguet, afronta con naturalidad la ausencia de Lamine Yamal: “Lo de que no juegue lo llevo bien, hay que rotar. Ya tendrá tiempo de ganar un Balón de Oro”, asegura convencido.

La peña no solo se nutre de socios de carné. También hay habituales como José Ángel Los Santos, que pese a no estar inscrito se siente uno más: “Soy más del Barça que muchos de los que hay aquí. Aunque simpatizo con el Sporting, prefiero al Barça antes que al Oviedo”.

Una familia culé en la cuenca minera

Hoy, cuando el Barcelona vuelve al Tartiere más de dos décadas después, la emoción se palpa en la sede de Mieres. La Peña Julio Alberto mantiene vivo el lazo entre Asturias y el club azulgrana, entre la memoria de sus fundadores y la ilusión de nuevas generaciones.

Y aunque algunos, como Juan Postigo, vivan el choque con el corazón dividido, lo que está claro es que el fútbol sigue uniendo en la cuenca minera a toda una familia culé.

Vía: La Nueva España