Paunovic resume el primer triunfo del Oviedo: "Hoy hemos sido un equipo de Primera"

La primera victoria tardó en llegar, pero llegó. El Oviedo venció a la Real Sociedad tras completar sus mejores minutos esta temporada y Veljko Paunovic apareció en la sala de prensa del Tartiere con una sonrisa. El serbio se mostró muy satisfecho con el trabajo de los suyos y valoró positivamente las dos semanas de parón que tendrá por delante para seguir moldeando al equipo. Estas han sido sus palabras:

Valoración del partido. “Muy contento por la actuación del equipo y por el apoyo de la gente. Hemos ido de menos a más y son cosas que van a mejorar con esta victoria cuando entendamos que somos capaces de competir contra rivales como la Real, que es un equipazo. El equipo va a ir ganando confianza y conociéndose más, y eso todo nos va a ayudar para no sufrir tanto en el partido. Hay que encontrar nuestro juego y no tener tantas pérdidas porque a veces parecía que teníamos confusión en la salida de balón. Lo hemos mejorado en la segunda parte y es algo que vamos a trabajar. Estoy muy contento de tener dos semanas para acoplar a los nuevos jugadores y para reforzar la plantilla”.

La mejoría de la segunda parte. “Un empleado (Chema) viniendo para aquí me dijo que hoy hemos sido un equipo de Primera y un grupo. Cuando das un rendimiento de Primera y trabajas como grupo salen a relucir las cualidades de todos. Hassan y Aarón han estado muy bien, pero añadiría a Dendoncker, Fede, Ovie… los destacaría a todos. Por supuesto que Aarón y Hassan han dado esa guinda importante, es fundamental que tu portero pare y que nos sostenga en nuestros momentos difíciles, al igual que en área rival con esa gran jugada de Hassan y Dendoncker”.

Romper el hielo con la victoria. “Era fundamental para nosotros por muchos motivos: marcar, ganar, irnos al parón con esta confianza… Hemos tenido un rendimiento que nos ha proporcionado esta victoria. Con esos primeros dos partidos la gente podía ir asustándose, pero con esta victoria hemos pasado página. Estamos centrados en mantenernos y a no pensar en el ascenso, que fue lo más bonito que me ha pasado en el fútbol”.

Santi Cazorla. “Hizo lo que necesitábamos. Nos dio calma en un momento en el que al equipo le costaba salir con el balón. Santi nos ayudó y va a ser, de nuevo, fundamental en el equipo. Tenemos que estar pendientes de cuánto esfuerzo y desgaste puede tener dependiendo del partido, pero con su liderazgo siempre será de gran ayuda”.

La segunda parte, la línea a seguir. “Si, pero también se juegan las primeras partes. No estuvimos fluidos, dije al inicio que el equipo tiene que pasar por esta fase en la que nos estamos ajustando. Tenemos que encontrar los códigos de Primera, romper el hielo de saber cómo competir a los equipos de Primera. Somos nosotros mismos, tenemos una plantilla nueva y les hemos enchufado, y eso también necesita un acoplamiento. Vamos sobre la marcha, conociendo la primera división y aprendiendo rapidísimo”.

Hassan. “Es un gran jugador y lo que tiene que hacer es lo que ha hecho. Cuando le toque dar su máximo, todavía puede mejorar. Con el balón hace cosas muy buenas, pero luego tiene que ayudar a sus compañeros y al lateral cuando hace falta. La gestión del grupo es muy importante, pero para eso tiene que haber buena comunicación, buena actitud y buen comportamiento. Y no falta”.

El mercado. “Estamos bastante completos. Podríamos quizás encontrar a alguien con último pase y desparpajo, con capacidad de llevar el juego en situaciones cuando el rival está disputando el balón, como ha hecho Santi hoy. Nos falta el jugador 20, el que de 10 goles y 10 asistencias, pero no es fácil de encontrar y cuesta dinero”.

Delantero. “Es posible qjue venga. A estas alturas se están dando oportunidades buenas y si se da para que venga gente con carácter y hambre para estar aquí, que vengan”.

Álex Forés. “No me falta nada, cuando el partido sea para él y lo necesitemos, jugará. El equipo y la competición marcan nuestros cambios. Yo puedo tener un plan, pero las circunstancias del equipo y del partido lo marcan”.

Brandon y Oier. “Aún quedan dos días. Cuando completamos el plazo de inscripción vamos a estar a muerte con todos los jugadores que se queden, mientras tanto vamos a ver por parte de todas las partes si hay algún cambio”.