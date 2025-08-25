Paunovic pide la reacción: "Hemos vuelto a tener una lección de lo que es Primera División"

Veljko Paunovic, técnico del Oviedo, analizó el partido contra el Madrid tras el pitido final.

El resumen. "En primer lugar estoy muy orgulloso del esfuerzo del grupo, especialmente en la segunda parte. No es que en la primera no, pero fue otro partido. Tuvimos buen fútbol y creamos buenas ocasiones. Creo que hemos vuelto a tener una lección en cuanto a lo que es la Primera División. No podemos cometer errores inocentes porque enseguida te castigan. Ese es el titular, porque el resto son acciones que creo que el equipo ha estado bien. Pero siempre hemos estado con compostura. Hemos estado organizados. En la segunda parte hemos tenido buenas llegadas y ocasioens que podían haber terminado mejor. Tenemos qe transformar esas oportunidades".

El error de Hassan. "No es el momento de hablar con Hassan porque no lo ha hecho a propósito. Debemos ser más cautos cuando el jugador está de espaldas. Las decisiones son muy importantes y lo hablaremos de manera interna. Es un error que nos ha costado el venirnos abajo. Todo fue muy evitable y el aprendizaje ha sido demasiado caro. Hay que cortarlo. Estoy muy contento por el grupo y hemos gestionado bien el aspecto físico. No estamos completos y hay muchos que llegan sin pretemporada. Vamos al paso del mercado que nosotros podemos llevar. Estoy contento con el esfuerzo y la unión del grupo. Debemos seguir levantando el nivel. La gente que vendrá irá mejorando".

Las polémicas arbitrales. "No se puede hablar con el árbitro. Parece que el jugador llega pero que derriba a nuestro jugador, por lo que no puedo hablar sobre esta jugada. Hay otras situaciones como la jugada de Rondón en el área y otras que nos han perjudicado, pero debemos enfocarnos en lo que controlamos. Acabamos de ascender y debemos ganarnos el respeto. Nadie nos va a regalar nada, pero pedimos respeto. Siento como que somos un equipo de 'bueno, que vayan pasando'. Pero eso va a cambiar".

El planteamiento. "El cambio de sistema forma parte del planteamiento. El plan era pasar al 4-2-3-1 pasase lo que pasase porque queríamos llevar a nuestro puerto al Madrid, pero el gol de la primera parte nos ha perjudicado. Sin embargo se lo dije a lo chicos en el descanso, no estábamos muertos. Teníamos que jugar por las bandas, la manera en la que jugamos desde que estoy aquí. El equipo reaccionó bien y conseguimos crecer dentro del partido".

La categoría. "Creo que todavía estamos siendo vacunados por parte de la Primera. No es que no nos lo creamos, pero es que la competición es lo que es. Pero eso no importa. Debemos despertar el espíritu del ascenso y volver a tener la convicción ardiente que hemos tenido como hace un par de meses, volver a generar esto. Queremos que la gente nos acompañe. Debemos reaccionar y darnos cuenta de que tenemos un muy buen equipo".

La jugada del inicio. "Fue una jugada preparada y les podíamos haber marcado gol. No la he revisado. Hubiera sido un gran inicio y hubiésemos mandado un mensaje muy fuerte, aunque mostramos la capacidad de sorprender".

Dendoncker. "Lo he visto muy bien, entrenando a parte y pocos jugadores tienen esa capacidad. CUando llegó el primer día empezamos a trabajar y vimos que estaba para jugar. Tiene una gran capacidad de esfuerzo y ha ido de menos a más, como el resto del equipo. Llegué a pensar que jugase hasta el final".