Paunovic, de nuevo a la guerra: "El partido contra el Levante será una final y debemos contar con la afición"

Veljko Paunovic, entrenador del Oviedo, compareció ante los medios antes del partido de los azules contra el Levante.

La semana. "Bien. Siempre hay que ser capaz de adaptarse a cualquier tipo de cambios que puedan ocurrir. Nosotros estamos enfocados en el patido y sin buscar excusas. No perdemos la atención en lo que es más impostante. Qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo nos enfocamos. Hemos hecho buen trabajo en estos días y en las últimas horas el equipo lo tiene muy claro: necesitamos unidad y que todo el mundo entienda que es una buena oportunidad ante un gran rival. Máxima alerta y máxima exigencia".

Cazorla y Ejaria. "Los dos van a entrar en la convocatoria. En cuanto a Santi estamos evaluando y mañana sabremos más. En principio pinta bien y mañana veremos".

El parón y las cargas. "Esas dos cosas no están relacionadas. Necesitamos rendimiento máximo y todos deben estar dosponibles a máximo nivel. Para unos es parón y para otros son viajes de miles de kilómetros. Solo debemos pensar en el partido de mañana. Saber que nuestra afición es un jugador muy importante y es fundamental para que el equipo rinda bien en casa. Debemos hacer de este estadio un fortín. Que nadie piense en el resto. Solo existe el Levante. Es una final".

La convocatoria. "Todos vienen de un partido con un esfuerzo máximo y todos tienen secuelas. Están prácticamente los mismos menos Luka por la sanción, y entra Ovie".

El exceso de tarjetas. "Es lo que hay. Siempre hay que adaptarse. Lamentamos esa situación y no estamos de acuerdo. Con esto nos quedamos. Debemos enfocarnos en los que están.Tenemos que evitar entrar en ese tipo de situaciones, es lo mejor".

El Levante. "Es un muy buen rival, un equipo al que ya nos hemos enfrentado aquí la temporada pasada. Han sumado puntos importantes fuera de casa y será de máxima exigencia. Que nadie se piense que es un partido de otra Liga. Han cambiado de futbolistas y posiciones. Mantienen el sello de la temporada pasada y tienen refuerzos que están rindiendo muy bien".

Los posibles dibujos. "Nunca me había pasado que en siete partidos mi equipo tenga tres tarjetas rojas. No estoy de acuerdo con los criterios, pero debemos adaptarnos. Iniciamos bien los partios, como el del Barça. El Levante metió tres goles en los primeros quince minutos. Debemos tener la misma mentalidad que ante los culés. El partido del Valencia fue al revés. Al descanso, el cambio de mentalidad por nuestra conversación en los vestuarios cambió al equipo. Me quedo con la primera parte del Barça en casa y la segunda en Valencia. Si conseguimos juntar estas dos imágenes sería lo más adecuado, además de descartar cualquier tipo de expulsión".

Los que juegan. "Más allá de lo que me gustaría hay que mirar la actualidad. Lo determina la forma, el propio estado físico. Me gusta que haya competición y hay capacidad de que al que le toque rinda".

Vía: La Nueva España