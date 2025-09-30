Paunovic, sobre el heroico triunfo en Mestalla: "Con fe podemos conseguir todo"

Veljko Paunovic dejó la tensión acumulada de los últimos minutos a un lado para analizar lo que acababa de suceder sobre el terreno de juego en una rueda de prensa exprés en la que dejó sus impresiones sobre la importante victoria en la conquista de Mestalla. "Es un gran golpe de moral y confianza, llevamos tiempo buscando este triunfo. Llega de una forma gratificante pero complicado, porque se nos puso todo en contra en la primera jugada del rival. Era aceptable nuestro arranque pero se nos pusieron pronto las cosas en contra. Pero fuimos creciendo en el partid y la recompensa llega al final", indicó el entrenador del conjunto carbayón.

Para Paunovic, "jugar con uno menos, un penalti parado, remontar ante un gran rival en Mestalla… Nos da una tremenda confianza. Con fe podemos conseguir todo. Fue fútbol pero también fe y confianza. Ya pensamos en el partido del sábado".

Por último insistió el serbio en que los suyos habían sido merecedores del premio incluso antes que ese arreón final. "Hasta el penalti, que fue regalado, estuvimos mejor, pueden verse por los silbidos de la gente al juego de su equipo, que no es algo fácil de logra, y luego demás ha venido el penalti, que fue un golpe. Pero al pararlo Aarón nos ha dado confianza. Así hemos tenido la recompensa", señaló.

En una línea similar de reivindicar el juego del equipo se posicionó Hassan ante las cámaras de Dazn, uno de los destacados en la primera mitad. "Por fin hemos podido ganar fuera de casa, era importante sumar 3 puntos, la Liga sigue y solo habíamos ganado una vez. Nos viene muy bien para la confianza y ahora ante el Levante tenemos un partido de nuestra liga. Ha sido un final loco, pero hemos trabajado mucho y supimos sufrir juntos. Salimos con un triunfo de un gran estadio y por eso estamos muy contentos".

Siguió el francés: "Estamos muy felices, porque llevábamos 2 o 3 partidos por el buen camino, que nos faltaba algo pero teníamos juego. Nos faltó la sensación en el área. Ahora sí logramos definir con dos jugadores que salen del banquillo, porque los suplentes son fundamentales. Llevábamos dos partidos sufriendo porque no veíamos resultados con el trabajo hecho. Por eso estamos muy felices".

Además, subrayó Hassan el papel de Rondón: "Estoy muy contento por él, es un gran profesional, un gran compañero. Era el primero en animar aunque supiera que era suplente. Trabaja mucho, no le llegaba el gol pero peleaba cada balón y nos daba mucho. Hoy poder marcar y participar en el primer tanto es una gran recompensa porque pelea cada pelota y nos aporta mucho. Ojalá le dé confianza para que metas mucho. Y también me alegro por Ilic que nos puede ayudar mucho".

Vía: La Nueva España