Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: "Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival"

Veljko Paunovic, entrenador del Oviedo, valoró la derrota azul en la sala de prensa del Tartiere.

El resumen. "Ellos han conseguido que las cosas salieran y hay que felicitarles. Hemos generado bastante, al menos para igualar el partido. Buscamos el empate y eso era la clave. Se nos negó el gol, pero generamo smucho y hubo varias oportunidades. Podíamos haberle dado más calidad a la finalización. Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival, pero te quedas enfadado".

Munuera estorba en el primer gol. "Creo que es evidente que hay una obstrucción por posicionamiento del árbitro que condiciona a Reina. Es evidente que influyó, pero por otro lado tenemos que seguir, no podemos esperar ni ser inocentes. No debemos pensar que alguien lo va a revisar. El fútbol es un juego constante de construir y reparar. No puedes perder la concentración por un imprevisto y al final es cosa nuestra. Tenemos 6 jugadores contra 1. Estamos bien estructurados, pero desde ahí hay que actuar. Debíamos haber bloqueado el tiro. Esos posicionamientos arbitrales condicionan las cosas y deben mejorarlo".

La falta de gol. "Más que me preocupa, me dice muy claro lo que debemos seguir mejorando y es parte de nuestro trabajo y de nuestro compromiso hacia el trabajo y la constante mejora. Hemos mejorado en otros aspectos, con los dos centrales y con los medios que hemos salido hoy. Hemos tenido mucha posesión y hemos creado ocasiones prometedoras, pero nos falta el siguiente paso".

Los pocos días de descanso. "Creo que una de las claves ha sido la preparación tan distinta que hemos tenido los dos equipos por los días que tuvimos para preparar el partido. Hasta los 30 minutos nuestra frescura ha sido superior, pero a partir de ahí, se ha notado el bajón. Han empezado a controlar más y nos salíamos bien a la presión. Ha sido un factor muy importante. Con los cambios hemos recuperado las piernas, pero lamentablemente no conseguimos hacer gol, que era la clave".

Vía: La Nueva España