Paunovic: "No fuimos contundentes ni constantes en nuestro planteamiento"

Paunovic analizó la derrota del Oviedo en Getafe, que se basó en dos acciones a balón parado justo antes del descanso,

Nacho Vidal. “Está estable, consciente, a falta de pruebas, sabremos más en las próximas horas. Tendrá que quedarse en el hospital.

Lectura del choque. "El mensaje era centrarse en el juego, volver a tener control de balón y lo logramos en la primera parte, nos faltó contundencia y materializar opciones, con campo por delante, en la primera parte. Teníamos la sensación de poder marcar, pero en el tiempo añadido perdimos el rigor defensivo, concedimos una falta y un córner innecesarios. Y estábamos cansados y afectó nuestra concentración. No se puede conceder esto en el fútbol moderno. En la segunda mitad no se jugó al fútbol, por el calor y el horario y también por cómo se gestionó el partido en las bandas. La roja también nos afectó, se murió el partido, aunque intentamos jugarles a la espalda, pero no fuimos contundentes ni constantes en nuestro planteamiento".

Ataque. “Un gol no es suficiente pero vamos a mejorar, confiamos en el grupo. El equipo se está haciendo, falta cohesión”.

La segunda mitad. “En la primera sí estuvimos con mejores opciones, luego la frustración, el horario, calor, y el rival que nos provocó con su juego y luego con un fútbol que no se juega. Y nos sacó del partido”.

El calor. “El espectador también lo ha sufrido. Lo intentamos, pero con el campo no se podía, nos quitó el recurso”.

Inocencia. “Una vez es suficiente para aprender, pero volvemos a cometer errores que no debemos. La radiografía dice una estadística negativa. Debemos mejorar”.

Roja a Viñas. “Tenía amarilla, yo no la he visto. Si digo lo que pienso pago las consecuencias. Ustedes pueden opinar. Me gustaría un poco de arbitraje más proactivo”.

Parón de selecciones. “Nos ha afectado porque ayer por la noche nos juntamos con Rondón, otros llegaron con sobrecargas. Sabiendo que sería un día caluroso y con este campo… Sí afecta”.