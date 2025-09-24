Paunovic confirma quién jugara ante el Barça en la media punta y pide el apoyo de la grada: "Tendremos al equipo enchufado al máximo desde el inicio"

El Oviedo se mide al Barça mañana a las 21.30. Antes del duelo, Veljko Paunovic, técnico azul, se pasó por la sala de prensa del Tartiere para comentar el encuentro.

El poco margen de preparación. "Suficiente para prepararse ante un gran rival. Amaneció un fantástico día y trajo mucha energía en el entrenamiento. El grupo está muy enfocado, algo que requiere enfrentarse a un gran equipo. Se va a necesitar lo mejor de cada uno. Organización y concentración. Y sobre todo, coraje. Debemos mostrar que somos capaces de competir bien ante un gran equipo, como lo hicimos en el pasado. Debemos utilizar el aprendizaje de otros partidos. Y por encima de todo necesitamosa un jugador más, la grada".

Los tocados. "Las bajas, los que no van a llegar, tendrán que dar su máximo. Es así, es una oportunidad para ellos. Tenemos una gran plantilla y al que le toque jugar tendrá que dar el máximo".

Los últimos veinte minutos en Elche, el camino a seguir. "Sí, creo que es una muy buena muestra del equipo, de lo que es capaz. Lo que nos faltó es tener la misma conexión desde el inicio. Una vez que vamos creciendo empezamos a generar buenas situaciones. Hemos jugado dos partidos con uno menos y eso perjudica bastante el proceso, pero esos aprendizajes tienen que darse por descontados y no podemos volver a esa situación. Mañana tendremos un gran apoyo y tendremos al equipo enchufado al máximo desde el inicio".

El último duelo ante el Barça, victoria azul. "Justo ayer vi el vídeo de este partido y cuando vi al equipazo al que nos enfrentamos es similar a lo de mañana. Kluivert, Rivaldo, Guaridiola... Fuimos capaces de sobrenderles en su campo con coraje y aprovechamos nuestras oportunidades. Es algo universal. Si el equipo tiene convicción y está bien organizado es capaz de ganarle a cualquiera".

El plan. "Simplificamos nuestro sistema para que se den más situaciones de gol. En el último partido ya tiramos más. Le estamos dando herramientas a los jugadores para que en sus posiciones puedan levantar la cabeza y puedan finalizar, siempre con sentido común. El último pase es vital".

El debut de Bailly. "Bailly ya está en su forma física máxima y puede que tenga minutos. Es un jugador que nos va a aportar mucho cuando le toque porque conoce la competición y tiene mucha experiencia y clidad. Su capacidad con y sin balón nos va a proporcionar algo que no tenemos ahora mismo. Igual que Carmo, que nos ayudó muchísimo. Es fundamental y más en una semana de tres partidos".

Jugar con tres centrales. "Me lo planteo, tener una alternativa es bueno, a mí me gusta ofrecer el sistema que practicamos en la mayoría de los casos, pero hay partidos especiales".

Cazorla. "Santi va a iniciar mañana".

Brekalo. "Es un jugador importante para nosotros porque es distinto y se mueve muy bien entre líneas. No ha dado su mejor versión y hemos tenido bajas. Ilyas es una baja muy importante debido a su versatilidad".

La baja de Lamine Yamal. "No es bueno que un gran jugador se pierda partidos porque no es bueno para nada, ni para el espectáculo ni para la selección, Yo eso lo lamento como alguien que admira a jugadores de tanta calidad, y sobre todo de alguien que va a marcar una época en el fútbol".

El optimismo. "Tengo que trabajar en transmitir optimismo que necesitamos y en la confianza. Tengo que ser ejemplo para los jugadores. Lo hago a diaro. Que se sientan importantes. Ayer hablamos con Brandon por ejemplo y le dijimos que no baje la guardia. El fútbol cambia en un instante. No queremos que nadie baje los brazos. Sabemos que en algún momento tendrán que aportar al equipo".

El peso emocional. "La emoción con la que entremos en el juego es muy importante. Cuando uno tiene una cracterística emocional es el botón que hace que todos los talentos que tengamos dentro, más allá de las técnicas, puedan funcionar. Siempre se necesita el máximo, pero lo anímico es fundamental".

Vía: La Nueva España