Paunovic, sin complejos ante el Madrid: “Nuestro plan de partido es de no achicarnos; jugaremos con coraje”

Semana especial para el oviedismo y también para Veljko Paunovic, que encara con ambición la cita ante el Madrid. Así se explicó ante la prensa.

Cómo está el Oviedo. “Empezaría por qué significa el partido: es una fiesta del fútbol. Por fin vuelve el fútbol de Primera ante un gran rival. Queremos contribuir a esa fiesta, y mostrar que somos un equipo que juega bien. Que sabe defender y compite. Esperamos el lleno y estaremos fuertes”.

Los nuevos. “Estamos completando la plantilla, ya hay refuerzos nuevos que hay que acoplarlos. Es positivo, con los fichajes somos más fuertes que la semana pasada en Villarreal”.

Lo anímico. “Hemos ido inculcando el mensaje de que para nosotros después de no tener la posibilidad de jugar el fútbol en condiciones iguales no pudimos mostrar nuestro nivel. Hubo cosas en contra. Incluido el penalti. Pero con todo en contra fuimos limpiando la cabezas. Hay que ser cautos con los tarjetas y aprovechar las oportunidades. Tenemos alegría, jugaremos con coraje”.

Los nuevos y su condición. “Tendremos que ir combinando el aspecto físico de quién está pero no creemos que puede dar rendimiento máximo en 90 minutos. Nos va a dar mayor rendimiento si sabemos combinarlo. Todos están disponibles y estamos pendientes de cómo van progresando físicamente durante el partido”.

Carga emocional. “Hemos descansado bien. Limpiamos las cabezas y hemos hecho un buen trabajo. Proponemos un plan de partido que dentro del respeto al Madrid es de no achicarnos, no nos vamos a intimar. Jugaremos con coraje, alegres. Hay mucha gente que nos apoya, ese es el mensaje al vestuario”.

Lecciones de la primera jornada. “Es muy distinto, el rival, nosotros también, tenemos gente nueva que se irá acoplando. Buscamos la mejoría, competiremos a muerte”.

Osasuna “Nos da un punto de referencia, el Madrid tuvo dificultades, pero es solo una referencia”.

Último partido en Primera contra el Madrid. “Prefiero olvidarme, pero me lo han recordado estos días y Laura (Manjoya, directora de comunicación) ahora también. A ver si esta vez la pelotita entra... Fallamos muchas oportunidades, yo también, recuerdo una que se fue al larguero. Es el pasado y es un recuerdo más y estos chicos tienen la oportunidad de crear un nuevo recuerdo”.