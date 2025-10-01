Pasión, mucho ruido y emoción hasta el final: así se vivió el derbi asturiano en la Copa de la Reina

Era un día laborable y el horario, cinco y media de la tarde, tampoco acompañaba, pero las ganas de derbi reinaban por encima de todo. Con el Oviedo superando al Sporting en las principales categorías, la Copa de la Reina se erigió como la oportunidad perfecta para vivir de lleno la rivalidad regional. Por ello, la tribuna del campo número 1 de la Escuela de Fútbol de Mareo mostró un gran aspecto: colorida, con mucho ruido y rozando el lleno.

Las peñas “Sentimiento Rojiblanco” y “Los Guajes” fueron los encargados de subir los decibelios en clave local. “Hoy contamos con muchos bombos, megáfonos y hemos llenado la grada de globos rojos. Animamos a todos a que vengan a animarlas en otros partidos”, subrayó Humberto Merediz, de la peña Sentimiento Rojiblanco. Aunque, como en cualquier derbi, la rivalidad también estuvo presente en la grada.

En el lado opuesto, medio centenar de aficionados azules, entre los que destacaban la presencia de muchos familiares, como Verónica, tía de Andrea Sordo, que reconocía las ganas de revancha tras los resultados de los últimos derbis. “Tenemos la espinita del partido de Copa del año pasado. Hoy tenemos que ganar y aprovechar la circunstancia de que estamos en una categoría superior”, explicaba. También Pili García, madre de Gema Ginés, que soñaba con un gol de su hija. “Ojalá ganemos con gol de Gema, o que de una asistencia. Me está gustando mucho la temporada, hay un gran equipo y tienen mucha compenetración entre ellas”, destacó.

Tampoco quisieron perderse el derbi los directivos de ambos conjuntos. En el pequeño palco de Mareo, en representación rojiblanca, estaba el presidente ejecutivo, David Guerra, y el director de gestión deportiva, Israel Villaseñor. Mientras que por parte del Oviedo estaba su presidente, Martín Peláez; la directora general del femenino, María Suárez; y el director general, Agustín Lleida, que llegó con el encuentro ya iniciado. Entre los presentes, también destacaba la vicepresidenta de la Federación Asturiana de Fútbol, María Yenes; o el concejal de deportes del ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda.

Las futbolistas rojiblancas notaron el calor de los suyos desde el principio, pero los que pudieron celebrar fueron los aficionados carbayones, que tuvieron que esperar hasta el inicio de la segunda parte para festejar el único tanto del choque. Eva Lois fue la encargada de darle el triunfo a los azules, que supieron mantener el resultado en casa del eterno rival. Mareo apretó hasta el final, pero los suyos ni siquiera fueron capaces de intimidar la meta oviedista.

Ganó el Oviedo, pero el encuentro fue una jornada de fiesta para el fútbol asturiano y, en especial para el femenino, que cada día cuenta con más adeptos. “Hay que darle más visibilidad, es divertido y hay mucha euforia. Siempre nos lo pasamos muy bien”, apuntó Geli Joglar.

Vía: La Nueva España