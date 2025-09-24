La pasión culé en tierra de oviedistas y sportinguistas: las peñas del Barça en Asturias

Ser del Barça en Asturias, tierra marcada por el oviedismo y el sportinguismo, tiene algo de resistencia y mucho de pasión. Esa pasión se organiza en torno a 32 peñas barcelonistas repartidas por la región y Cantabria, que reúnen a alrededor de un millar de aficionados. Una de ellas es la Peña Barcelonista Turón, fundada en 1997 en un bar del valle minero y que hoy mantiene un centenar de socios y un local propio que solo abre cuando juega el equipo azulgrana.

Pablo Paniagua, presidente de la peña turonesa y también de la federación que agrupa a todas las del norte, recuerda los inicios con cierta nostalgia. Nació en un bar del pueblo, con la eterna discusión Barça-Madrid entre un grupo de mineros, que decidieron oficializar la cosa. Desde entonces, la peña no ha dejado de crecer: organiza asambleas, celebra el día del socio con bollo y vino, y mantiene viva la llama culé en el corazón de las cuencas.

Un Camp Nou en el valle minero

El local de la peña, en la calle Rafael del Riego, se convierte en un pequeño Camp Nou cada vez que juega el Barcelona. Está lleno de recuerdos y fotos, y entre ellos destaca la visita de Joan Laporta en 2007, cuando incluso bajó a la mina en un acto que los socios evocan como un hito.

Historias similares forman parte de la memoria de las otras peñas asturianas y cántabras, organizadas en una federación reconocida por el FC Barcelona y que mantiene contacto directo con el club. Cada año se celebra una asamblea, como la que tuvo lugar el domingo en Gijón, para coordinar acciones conjuntas. Además, el fondo común sirve para apoyar desplazamientos o grandes citas como finales de Copa.

Ser peñista en Asturias implica kilómetros. Cada año se organiza un viaje al Camp Nou y otro a algún campo cercano, aunque las entradas no siempre son fáciles de conseguir. En partidos fuera de casa, la demanda supera la oferta y conseguir cuarenta entradas para San Sebastián o Bilbao resulta misión imposible.

El partido de mañana en el Carlos Tartiere será un acontecimiento: cerca de 300 peñistas asturianos estarán en el estadio. En Turón, en Gijón, en Mieres o en Llanes, los aficionados culés mantienen sus locales abiertos con esfuerzo y se organizan para que nadie se quede sin vivir un título o un viaje.

En palabras de Paniagua, en Turón son mayoría frente a los madridistas, pero lo importante no es eso, sino compartir el barcelonismo y mantener viva la peña. Su reflexión encierra la esencia de todas las peñas azulgranas del norte: ser culé es una forma de estar juntos, incluso a más de 800 kilómetros del Camp Nou.

Vía: La Nueva España