Al parón, fuera de los puestos de descenso: los resultados de la jornada alivian -en parte- la derrota ante el Levante

A la derrota ante el Levante le sigue un breve periodo de desconexión, no se entrena el equipo hasta el miércoles, pero también de tranquila reflexión para analizar qué aspectos están fallando en este inicio de competición tan exigente. La Liga se detiene otra vez por los compromisos internacionales y el Oviedo volverá a buscar tres puntos el viernes 17 ante el Espanyol en el Carlos Tartiere. Al menos, a los azules les queda el consuelo de saber que, tras los resultados del resto de la jornada, atravesará estos 12 días de parón fuera de los tres puestos de descenso.

Son seis puntos los sumados tras las primeras 8 jornadas que han dejado un poco de todo, pero con la sensación de que el equipo debe mejorar en aspectos esenciales como las dos áreas. Le vale a Paunovic y los suyos para de momento evitar los tres puestos de descenso pero no debe relajarse el conjunto azul, pues el ritmo es aún lento para un equipo que quiere alcanzar el horizonte de los 40 puntos, la marca señalada por todos como sinónimo de salvación.

Intentará engordar ese número de puntos los azules a la vuelta del descanso que ahora concede la competición. Es la segunda vez que sucede esta temporada y, como ya pasó tras la tercera jornada liguera, la preparación del siguiente envite liguero vuelve a estar condicionada por las salidas de varios futbolistas para defender las camisetas nacionales. Son los casos de David Carmo, Rahim, Kwasi Sibo y Fede Viñas.

Carmo está convocado para los choques ante Esuatini y Camerún, los dos a domicilio, a disputar el miércoles 8 y el lunes 13, respectivamente. Rahim hará lo propio ante Congo en casa y Zambia a domicilio. Los duelos de Ghana en los que estará Sibo le enfrentan a República Centroafricana (fuera) y Comoras (como local).

Y está el caso de Fede Viñas, que ha sido citado por Marcelo Bielsa para jugar dos choques amistosos (Uruguay ya está clasificada para el Mundial), ambos en Malasia, frente a República Dominicana y Uzbequistán. El primero se disputa en el National Stadium Bukit Jalil, en Kuala Lumpur y el segundo en estadio Hang Jebat de la ciudad de Malacca.

Dos que no viajan

Las novedades respecto a la última llamada de selecciones es que en esta ocasión no viajan Salomón Rondón, que no tiene que ir con Venezuela, que no logró clasificarse para el próximo Mundial, ni Horatiu Moldovan, que no ha sido llamado por Lucescu para los choques ante Moldavia y Austria.

Así, los jugadores internacionales se perderán la mayor parte de la preparación semanal en El Requexón ya que, en el mejor de los casos regresarán con la semana avanzada a Oviedo, poco antes del choque entre los azules y el Espanyol del viernes.

En la anterior ocasión en la que se vio ante una situación así, Paunovic optó por tirar de los futbolistas con los que sí había podido trabajar y los Moldovan, Carmo, Rahim, Sibo, Viñas y Rondón fueron suplente sen el choque ante el Getafe de la cuarta jornada de Liga, ofreciendo el entrenador una oportunidad a futbolistas con menos protagonismo hasta entonces como Javi López y Álex Forés.

Vía: La Nueva España