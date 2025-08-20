¿Tiene que pagar el Oviedo al Aston Villa? Las claves del fichaje de Dendoncker

Salió Veljko Paunovic algo preocupado del choque de Villarreal. El equipo había competido, sí, sobre todo once contra once, pero también se le habían visto las costuras. Por eso, aunque solo de puertas hacia dentro, pidió más celeridad en las llegadas, en especial con el central y el pivote. Dicho y hecho. El lunes firmó Bailly y ayer lo hizo Dendoncker. Un defensa y un pivote. El centrocampista belga llega para ser el 5, el ancla del equipo azul, y lo hace con ganas de integrarse cuanto antes: ayer firmó y al poco ya estaba entrenándose a las órdenes de Paunovic. Podría incluso ser una de las novedades en la convocatoria del domingo ante el Madrid.

Dendoncker vivirá su primera experiencia en la competición española tras una carrera en la elite, llegando a asentarse en la Premier League, el mejor aval posible. En el Aston Villa se había quedado sin sitio, así se lo había hecho ver el club desde comienzo de verano, pero sí logró destacar la pasada temporada durante su cesión al Anderlecht belga, donde fue pieza fundamental en los planes del entrenador. A esa experiencia reciente exitosa se agarra ahora al Oviedo para confiar en un buen rendimiento.

Las condiciones

El club azul no paga traspaso alguno por su fichaje. Aunque el Aston Villa hablara en su anuncio de acuerdo entre las entidades, fuentes conocedoras de la negociación subrayan que la operación se concreta tras haber rescindido el año de contrato que le restaba en el conjunto inglés. Le permitirá al Oviedo este movimiento seguir invirtiendo en otras posiciones del campo.

Viene Dendoncker de estar entrenándose por su cuenta tras no contar con Emery en el Aston Villa, aunque podría entrar en la convocatoria para recibir el domingo al Real Madrid. Habrá que ver la evolución de la semana a las órdenes de Paunovic.