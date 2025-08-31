Pachuca negocia con un rival del Oviedo la venta millonaria del exazul Alemão
El grupo mexicano se embolsaría unos 5,5 millones de euros si se completa el traspaso
O. O.
El exoviedista Alexandre Zurawski, Alemão, podría regresar a la competición española solo un par de meses después de haberse confirmado su salida del Real Oviedo. El Rayo Vallecano busca un nueve para el ataque y se ha fijado en el brasileño que tras su periplo en el conjunto azul continua su carrera en los Tuzos de Pachuca, club también perteneciente al conglomerado mexicano. La dirección deportiva del Rayo Vallecano que encabeza David Cobeño trabaja a contrarreloj para firmar un delantero que complete el ataque del equipo y reemplace las bajas de Sergi Guardiola y Raúl de Tomás, que se han marchado este verano dejando a Nteka y Camello como las dos principales referencias ofensivas para una temporada con Liga española, Copa del Rey y la Conference.
Los dos clubes negocian los detalles de un traspaso que podría concretarse por unos 5,5 millones de euros. Además, Pachuca se guardaría un 20% de una futura plusvalía del ariete, uno de los héroes del ascenso en Oviedo.
