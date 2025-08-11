Pachuca se lanza a por Londoño: el grupo azteca pagará 2,2 millones de euros por el ariete

Pachuca negocia el fichaje de Santiago Londoño, delantero colombiano de 17 años del Envigado, en el que sería el traspaso récord de la entidad azteca por un jugador en edad juvenil. Tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la operación contempla la compra del 70 por ciento de sus derechos por 2,2 millones de dólares. El plan del grupo, propietario del Oviedo, que incorporará al jugador al Pachuca, podría pasar por cederlo al Vetusta cuando cumpla 18 años para continuar su formación. Además, desde Pachuca están tratando de que Londoño no ocupe plaza de extracomunitario, ya que su madre es española y esto facilitaría las cosas para que obtuviese la nacionalidad.

El delantero es uno de los mayores talentos de Colombia. Precisamente acaba de anotar su primer gol en Liga, con apenas 17 años. El ariete abrió la lata ante Junior y, hace unos días, también marcó su primer tanto en la Copa de Colombia. Londoño debutó con el primer equipo del Envigado hace dos campañas, con solo 15 años, pero ha sido esta temporada en la que ha explotado definitivamente. El delantero ha disputado 587 minutos repartidos en 17 encuentros.

Además, es un habitual en las categorías inferiores de la selección cafetera. Hace escasos meses fue uno de los futbolistas más destacados del campeonato sudamericano sub-17, anotando cinco goles en seis encuentros con Colombia.

"Estoy tranquilo, en eso me han ayudado mucho mis padres. Cuando se dé la venta iré allí a sacrificarme y a darlo todo", dijo el jugador ayer en una entrevista con un medio de comunicación colombiano. "Mi madre vive allí en España. Oviedo es una de las ciudades más bonitas de allí. Sobre el equipo he visto el ascenso que tuvieron, el gran nivel que tienen y el gran proyecto deportivo que hay", aseguró.

"Es un gran proyecto y una linda oportunidad. El idioma también me permitirá adaptarme y además está mi madre. Es un lindo proyecto deportivo", zanjó el jugador.

Ahora solo falta que Pachuca cierre la operación y valore si lo quiere enviar a España.