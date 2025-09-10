El Oviedo valora el mercado: “Nos faltó la guinda, pero estamos contentos con el pastel”

El Oviedo presentó a Javi López y Ovie Ejaria como futbolistas del club azul en un acto en el que Agustín Lleida, director general del club, aprovechó para analizar el mercado de fichajes y hablar de actualidad del club carbayón.

Valoración de mercado. “Queremos poner en valor la planificación. Se hicieron 27 operaciones. Estamos muy agradecidos los que decidimos no renovar. También salieron Paulino, Pomares y Borja Sánchez, y como cedidos Paraschiv, Del Moral y Cardero, que se renovó y salió a un club donde pensamos que sería importante. Se renovó a Cazorla, y las cesiones de Viuñas y Colombatto. Además son 13 altas. Son 16 nacionalidades, es una prueba de lo que ha cambiado el mercado respecto a Segunda. En lo personal estamos muy contentos de cómo ha ido el mercado”.

Hombres libres en el mercado. “S: hay algunos mercados que no se han cerrado, y no vemos la posibilidad de mejorar la plantilla. La decisión es que salva una oferta muy importante esta es la plantilla que llegará hasta enero”.

Alemao. “Es un jugador que hizo goles el año pasado, fue importante. Se hace una evaluación como grupo y decidimos que fuera a Pachuca, llegó una oferta interesante y se ha ejecutado”.

Propuestas desde Oviedo. “Todos los mercados ha sido parecido. Siempre ha estado Jesús presente en las decisiones. Ha habido mucho mercado europeo, quizás más”.

Brandon Domingues. “Tratamos de tener la mejor plantilla, si podemos mejorar trabajábamos en ello. Brandon está adaptándose, que el entrenador lo conozca más. Nos dará cosas. Hay que saber en qué momentos puede ser útil y que nos puede dar. A algunos les cuesta más arrancar y a otros menos. Tenemos jugadores diferentes, con muchas opciones para el entrenador. Tenemos la confianza de que vaya a más, se vio con Rahim y Sibo el año pasado. El entrenador decidirá”.

Falta de otro nueve. “Trabajamos por tener el tipo de delantero diferente a lo que había y que nos haría mejorar. Lo intentamos con varias opciones, pero teníamos claro que no necesitámos firmar por firmar, sino alguien con unas características que fuera rentable para el club. No podemos desestabilizar el formato económico, algunas operaciones no se han podido hacer por eso. Sabíamos que sería complicado, ha habido delanteros que se quedan en sus clubes, es un mercado exigente. Seguimos trabajando en eso. Pensamos en la mejora de la plantilla, sino a futuro. Tenemos que funcionar como equipo, no nos soluciona la salvación tener un mo o dos jugadores diferenciales, sino el grupo”.

Hassan. “Hubo interés por varios jugadores, pero priorizamos tenerlos aquí. Su valor en el mercado irá incrementándose. Tenemos paciencia y no ha habido salidas".

El tope. “Gracias a áreas del club, con mucho trabajo, tenemos 42,9 millones de tope y nos queda remanente para enero. Hemos tenido cuidado para hacer compras proque las amortizaciones te pueden afectar, no sabemos qué situación se dará en unos años”.

Despidos. “Buscas una salida, buscas soluciones, a veces no llegas a esa solución. Llegaremos a un acuerdo con los despedidos seguro”.

Los cedidos. “Son 6 cedidos a nivel internacional, de entrada y de salida, nacionales está abierto pero lo quieren acotar para la temporada que viene.

Nota del mercado. “Siempre nos pasa lo mismo: nadie está contento, quedan cosas por hacer. Trabajamos para el siguiente mercado. Hemos ido en proceso, no vamos a acertar al cien pir el cien. Los movimientos son para que ten cosas en el juego, no vamos a poner nota. Nunca estás del todo contento, pero hay que esperar, no es solo que fiches, es el cuerpo técnico, el funcionamiento de todo, la integración... No es solo fichar. Lo importante no es la guinda, sino el pastel. Y estamos contentos con el pastel. Lo importante es que tenemos que estar unidos, no será sencillo. Hay que empujar todos, como club, ciudad, afición y pelear cada punto para llegar a la barrera de la salvación para quedarnos más años aquí. Y seguir creciendo como lo estamos haciendo”.

Planificación a futuro. “Estoy orgulloso de que hemos conseguido gracias a todos, incluida la afición. Queremos ser tan potentes como otros equipos. La gente pone mucho en valor nuestros jugadores en el mercado, pero es un proceso. Hay que sentar las bases. No despreciemos lo que tenemos”.

La salida de Yayo. “Se va libre, pero no. Ha salido pero mantenemos el control sobre él. Le quedaba un año de contrato, quedaba libre y ahora tenemos la opción de recompra para el club a año y medio, y derecho de tanteo. No tenía espacio. Ha hecho un gran año y necesitaba un salto. No había opción de cedido en Segunda y buscamos la mejor opción para todos”

Ampliación de la dirección deportiva. “Han crecido todas las áreas y nos mantenemos los mismos en la dirección deportiva y seguramente incorporaremos alguna persona para valorar nuevos mercados”.