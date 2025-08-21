El Oviedo, a punto de cerrar a Brekalo, extremo de la Fiore: esos son los detalles de la operación

El Oviedo está cerca de cerrar la incorporación de Josip Brekalo, extremo croata de 27 años que pertenece a la Fiorentina y que la pasada temporada jugó cedido en el Kasýmpaþa, de Turquía. Las conversaciones están avanzadas y en el club confían en que los detalles que faltan puedan resolverse en el menor tiempo posible. Brekalo firmará por un año y su llegada no implicará ningún desembolso por traspaso, ya que rescindirá contrato con el conjunto italiano después de percibir parte del salario pactado.

Paunovic se interesó en él hace más de un mes. El técnico, que mantiene un gran peso en la planificación de la plantilla, trasladó a la dirección deportiva su gusto por la operación y el club inició entonces los contactos. Brekalo cuenta con el aval del entrenador, que conoce bien sus características, y también con el visto bueno de la dirección deportiva, que valora la relación calidad-precio de un fichaje accesible y con recorrido.

Formado en el Dinamo de Zagreb, Brekalo dio el salto pronto a Alemania, donde se consolidó en el Wolfsburgo y en el Stuttgart. Después probó en Italia, con el Torino y la Fiorentina, y más tarde regresó brevemente a Croacia con el Hajduk Split. El pasado curso encontró continuidad en Turquía: disputó 23 partidos con el Kasýmpaþa y anotó 4 goles, confirmando su capacidad para aparecer en la producción ofensiva pese a no ser un delantero puro.

En el Oviedo llega para competir por un puesto en los extremos y para ampliar el repertorio ofensivo. Se trata de un atacante versátil, capaz de jugar en cualquiera de las dos bandas y también en la mediapunta, un recurso que permite variar esquemas y soluciones. Su polivalencia y el bajo coste de la operación son dos de los aspectos que más han pesado en la decisión.

A nivel internacional, Brekalo acumula 35 partidos y 4 goles con la selección de Croacia, con la que compartió vestuario con referentes como Luka Modric o Ivan Perisic. Esa experiencia le otorga un perfil distinto, el de un jugador con bagaje en la élite y que ahora vivirá su primera experiencia en la Liga española.

El acuerdo está a un paso de cerrarse. El Oviedo confía en que Brekalo vista de azul en los próximos días y se convierta en una de las piezas llamadas a reforzar una zona prioritaria en el proyecto de Paunovic.

Benkovic, opción atrás

Los azules, en su intento de apuntalar la defensa de cara a la nueva temporada en Primera, han mostrado su interés en Filip Benkovic, central croata de 28 años perteneciente al AIK Solna de Estocolmo. El conjunto carbayón intentó su fichaje y propuso una primera oferta que fue rechazada por el conjunto sueco. Tras esta primera intentona, el Oviedo centró sus esfuerzos en incorporar a Eric Bailly como nuevo zaguero azul, y desistieron en la opción Benkovic.

Sin embargo, el club azul todavía no descarta por completo el fichaje del defensa croata, aunque siguen teniendo preferencia por un central zurdo. En el caso de no poder efectuar esta operación, los carbayones podrían volver a intentar hacerse con los servicios de Benkovic, que ahora mismo permanece en la nevera de la dirección deportiva azul a expensas de lo que suceda en los últimos días del mercado.