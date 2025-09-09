El Oviedo pone a la venta las entradas contra el Barça: así puedo conseguir una

El Oviedo afronta ahora un doble enfrentamiento ante el Getafe y el Elche fuera de casa antes de recibir en el Carlos Tartiere al Barcelona, en un reencuentro esperado por la afición 24 años después. El club ha anunciado la venta de las localidades desde ya para este partido, que se juega el jueves 24 se septiembre a las 21.30 horas.

Durante estas primeras 48 horas de venta al público, solo podrán hacerse con las entradas los que posean el carnet oviedista y pueden comprarlas en la página web oficial del club.

En el caso de que transcurrido este tiempo aún quedaran entradas sin asignar, se pondrán a la venta para socios oviedistas. En todos los casos, cada aficionado puede retirar una localidad por persona. El precio es de 150 en los fondos y de 200 en los laterales.

Así lo ha comunicado el club azul.

"El Real Oviedo pone a la venta las localidades para el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LALIGA EA Sports, que enfrentará en el Carlos Tartiere a los de la capital del Principado con el FC Barcelona, el próximo jueves 24 de septiembre a las 21:30 horas.

Durante las primeras 48 horas de venta, las entradas estarán disponibles únicamente para aquellos aficionados azules que hayan retirado el carnet oviedista, a través de entradas.realoviedo.es. En caso de que, una vez transcurrido este plazo, y/o aún existiera disponibilidad, las localidades se pondrán a disposición de los abonados oviedistas. Tanto los carnets oviedistas como los abonados oviedistas permitirán la retirada de una localidad por persona.

Los precios fijados para este encuentro son de 150 euros en los fondos y 200 euros en los laterales.

El Real Oviedo recuerda que actuará contra cualquier uso indebido de los abonos para este partido, procediendo a la retirada de aquellos que incumplan las condiciones establecidos para su categoría.

Asimismo, el Club informa que no existe ninguna plataforma oficial de venta de entradas para los encuentros del Real Oviedo más allá de la web entradas.realoviedo.es, siendo este el único canal de venta autorizado".