El Oviedo pelea por fichajes de nivel, pero piensa en planes B: es un pez en un mar de tiburones

Veinticuatro años después, el Oviedo vuelve a Primera. Pero no lo hace en igualdad de condiciones. Es el equipo con el presupuesto más bajo de toda la categoría, una realidad que condiciona cada movimiento, cada operación, cada negociación. Mientras clubes de su misma liga mueven millones en fichajes, los azules miden cada euro, conscientes de que están nadando en un estanque de tiburones.

Esa es la metáfora que mejor resume su regreso a la élite: un pez con ambición, pero sin las armas de los grandes depredadores del mercado. El ejemplo más gráfico es el caso de Luka Jovic. El delantero serbio era uno de los grandes objetivos de Paunovic, que llegó a hablar personalmente con él para convencerlo de volver a sentirse futbolista en el Tartiere. Pero equipos con economías mucho más potentes –como el AEK de Atenas– ofrecieron cifras imposibles para el Oviedo.

El caso Jovic no es el único que refleja las dificultades del club carbayón para cerrar operaciones de alto nivel. También Nemanja Maksimovic, pivote del Panathinaikos, ha sido una prioridad desde el ascenso. Paunovic lo conoce desde hace años y su fichaje era uno de los grandes deseos del cuerpo técnico. El conjunto griego pedía cerca de dos millones de euros, una cifra alta pero asumible si no aparecían otros actores. Sin embargo, en las últimas semanas han llegado propuestas más potentes por el futbolista. El club sigue trabajando para que el serbio termine recalando en Oviedo, no está ni mucho menos descartado, pero el club ya piensa en planes alternativos.

Uno de esos nombres es el de Marko Grujic, del Oporto, una opción que gusta y que, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, está encima de la mesa si Maksimovic se aleja definitivamente. El perfil encaja: mediocentro físico, con experiencia internacional y con minutos en Champions. Además, también Oriol Romeu aparece en la agenda azul. El futbolista está pendiente de resolver su futuro con el Barcelona, y aunque tiene pretendientes como el Girona, su perfil gusta en Oviedo como posible alternativa si las otras vías se enfrían.

Mientras tanto, hay un nombre que sí parece encaminado a cerrar su fichaje: Ovie Ejaria. El centrocampista inglés, nacido en Londres pero con nacionalidad nigeriana, lleva varios días a prueba en el conjunto carbayón. Paunovic lo conoce bien de su etapa en el Reading, donde fue uno de los jugadores más destacados a sus órdenes. Ejaria lleva más de un año sin competir, pero Paunovic asegura que el centrocampista es uno de los jugadores más en forma de El Requexón. El jugador quiere recalar en el Oviedo y el técnico apuesta fuerte por él.

Desde el club, sin embargo, prefieren esperar antes de firmar, por si el mercado depara alguna oportunidad mejor. Aun así, todo apunta a que el camino de Ejaria y el del Oviedo acabarán cruzándose. Tras su actuación en el amistoso de este fin de semana ante la Cultural Leonesa, la decisión parece más clara, aunque en el club insisten en esperar al cierre del mercado para definir el encaje final de la plantilla. "Queremos que se quede", dijo Paunovic tras el partido.