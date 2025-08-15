El Oviedo paga la novatada: derrota clara (2-0) en el regreso a Primera

Todo lo que pudo salir mal, salió peor. Junten en una coctelera un penalti fallado, una roja prematura y un despiste a balón parado. Condiméntelo con un rival de Champions. Y metánle un poco de equipo a medio hacer. La primera prueba en la máxima categoría, el regreso tras 24 años de espera, le salió rana a un Oviedo que fue ampliamente superado por un rival (2-0) que, y sin que sirva de pretexto esto lo oirán muchas veces esta temporada, no es de su liga. Queda agarrarse a esos 27 minutos antes de la roja, en la que el equipo salió del arreón inicial del Submarino indemne e incluso dominó por momentos. Ay ese penalti de Rondón… Pero la cosa es que el Oviedo está verde para una competición tan exigente. Hace lo que puede Paunovic con lo que tiene, pero el margen de mejora no parece estar en el banquillo, sino en los despachos: urge fichar, y acertar.

Villarreal 2 0 Real Oviedo 1-0, min. 28: Eyong. 2-0, min. 36: Gueye. Alineación Villarreal Júnior (1);

Mouriño (1), Foyth (1), Rafa Marín (1), Cardona (1);

Pepe (3), Comesaña (2), Gueye (2), Yeremy (1);

Gerard (2), Eyong (1). CAMBIOS Buchanan (1) por Gerard, min. 47.

Moleiro (1) por Gueye y Parejo (1) por Foyth, min. 70.

Pedraza (1) por Comesaña y Thomas (1) por Pepe, min. 82. Alineación Real Oviedo Aarón (3);

Nacho Vidal (1), Luengo (1), Calvo (1), Rahim (1);

Sibo (1), Reina (0);

Hassan (1), Ilic (0), Chaira (1);

Rondón (0). CAMBIOS Marco Esteban (1) Por Hassan, min. 46.

Fede Viñas (1) por Rondón, min. 63.

Omar Falah (1) por Chaira y Borja Sánchez (1) por Ilic, min. 77.

Cazorla (1) por Rahim, min. 85. Alejandro Muñiz (comité gallego). Roja a Reina por doble amarilla (min. 28). Amonestó al local Júnior y al técnico visitante Paunovic. La Cerámica: 18.333 espectadores, son unos mil oviedistas en la grada.

A falta de novedades importantes en forma de fichajes, Paunovic decidió usar la fórmula ya conocida. Muchas caras ya vistas, 8 de la temporada pasada en el once, más Reina, Ilic y Rondón. Un equipo que se parecerá poco al que resulte después del 31 de agosto. Un 4-2-3-1 clásico del serbio que salió un poco impresionado pero se repuso rápido.

Entró el Submarino en quinta, con Gerard moviéndose como un maestro entre líneas y Pepe siempre amenazando. El inicio fue de pura supervivencia, como avisó Comesaña a los 3 minutos en un remate alto. Aarón emergió como un pulpo para sacar brazos de todos lados. Uno a Pepe, otro a Gerard, un par de salidas fuera del área entre medias. Y entonces, ocurrió lo que tantas veces pasa en este deporte: el viento cambió de dirección. Una cesión hacia Junior, meta local, y una salida destemplada de este acabaron con Chaira en el suelo. Penalti. El Oviedo no se creía el regalo.

Fue Rondón a los once metros luciendo veteranía y lo que salió de su encuentro con el balón fue un tiro pobre, débil, sin ángulo. Un chollo para que Junior, casi sin esfuerzo, remendara su error.

Pero el golpe no afectó al Oviedo, que pasó entonces a tenerla y a gozar de sus mejores minutos, con Chaira, inteligente, entre líneas y Hassan buscando la carrera. En una de ellas centró con peligro, pero sin rematador. En esa acción, minuto 18, el colegiado amonestó a Reina por agarrón en la acción anterior.

Este detalle magnificaría su importancia un poco después. A los 28', Pepe volvió a lanzarse hacia el área y el medio le interrumpió en su carrera, muy cerca de la línea del área. Falta y amarilla: la segunda. Al Oviedo, el regreso se le hacía una montaña.

Más aún cuando al minuto después la defensa estuvo blanda en un córner para no despejar el centro ni impedir a Eyong rematar a placer. El 1-0, sumado a la inferioridad, metía al Oviedo en un laberinto. Y cuando empezaba a intentar poner en práctica un plan, volvió a aparecer el ogro, Pepe, para superar otra vez a Rahim y ceder a un Gueye, solo, que chutó con el interior, justo donde Aarón no veía la trayectoria.

Solventó algún problema más el Oviedo antes del descanso, con la sensación de que el choque ya estaba perdido. Paunovic reagrupó a los suyos en el receso, con el canterano Marco Esteban en el verde, tres centrales y la resistencia por bandera. A evitar males mayores, sobre todo de cara a la moral.

Nuevo sistema

No pareció querer hacer sangre el Villarreal y los cerca de 30 grados a las 11 de la noche también ayudaron a bajarle revoluciones al partido, algo que agradecieron los azules. Un chut alto de Buchanan fue lo más cerca del gol para los de Marcelino, que empezó pronto el carrusel de cambios para dosificar las fuerzas, algo justas en verano.

También dio relevos Paunovic, que tiró de Viñas, primero, y de Omar Falah y Borja Sánchez, después. Curiosa historia la de Borja, de no contar a ser inscrito a última hora y, después, debutar en Primera División. A falta de un cambio, la grada local empezó a corear “¡Cazorla! ¡Cazorla!”, a modo de petición a Paunovic.

Cumplió el serbio y se vivió uno de los momentos más emotivos de la noche, con un estadio en pie ovacionando el héroe de vuelta.

Murió el partido sin más historia. Con media hora de disputa y sesenta minutos a modo de sesión de entrenamiento. El Oviedo se va de Villarreal con una lección aprendida y un mensaje a las altas esferas: queda mucho por retocar para poder competir a este nivel.