El Oviedo hace oficial el fichaje de Eric Bailly, exdefensa del Manchester United. El central, que llegó anoche a Oviedo, complenetará la zaga del conjunto de Paunovic de cara a esta temporada, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El central aportará experiencia y contundencia a la línea más continuista respecto a la temporada pasada.

Llega Bailly y se pretende que no sea el último para la posición. El club mantiene abierta la búsqueda de otro central, aunque ahora con menos urgencias tras cerrar a Bailly que, no obstante, necesitará algunas semanas de aclimatación al no haber hecho pretemporada con ningún equipo. Pero la urgencia ya no es tan evidente. Mantiene el club el radar atento por si surge la opción del demandado central zurdo que lleva buscando semanas, pero no se cierran las puertas a que sea diestro y adaptable al perfil izquierdo.

De unir otro fichaje al de Bailly, Paunovic tendría a su disposición cinco zagueros en la misma zona, al sumarse a los supervivientes David Costas, Dani Calvo y Oier Luengo. La situación del último quedaría comprometida en ese caso, ya que supondría un excedente para la posición y, además, de completarse todas las incorporaciones pendientes (además de los dos centrales, lateral izquierdo, pivote, extremo y delantero) el club tendría un problema de exceso de fichas (27 si se confirman todos los fichajes y se suman a los ya inscritos), por lo que habría que aligerar la plantilla. El nombre de Luengo es el que aparece como clave para dar cabida a dos zagueros más.