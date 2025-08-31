El Oviedo hace oficial su duodécimo fichaje para completar su zaga: solo falta la guinda

El duodécimo ya es oficial, aunque ya se sabía desde hace días, y Javi López, lateral canario que llega cedido por la Real Sociedad ya es un recurso más a las órdenes de Paunovic. Era el gran deseado en las últimas semanas por el Oviedo, aunque las posturas entre clubes se encontraban algo distanciadas por la voluntad de la Real de incluir en el préstamo una penalización económica por parte de los azules en el caso de que López no alcanzara un determinado número de partidos. La situación se desbloqueó el jueves, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, cuando la Real aceptó no incluir la cláusula y la cesión quedó tan solo pendiente de documentar. El Oviedo asume el 80% de la ficha del canario.

Javi López competirá ahora por el puesto con un Rahim que ha empezado a un nivel espectacular esta temporada. Paunovic ya tiene la defensa completa con este movimiento, a la espera de que pueda darse la salida de Luengo, que sabe que no entra en los planes del club.

El Oviedo, no obstante, no da por cerrada la plantilla y busca un delantero para poner la guinda al plantel que Veljko Paunovic tendrá a sus órdenes esta temporada.