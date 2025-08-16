El Oviedo negocia el fichaje de Eric Bailly para reforzar la defensa
El central, de 31 años y que jugó en el Manchester United, está libre tras militar el último año y medio en el Villarreal
Nacho Azparren
La derrota del Oviedo en Villarreal en el estreno liguero pone de manifiesto que el equipo necesita retoques de manera urgente. En la defensa, por ejemplo. Y en esa línea, Paunovic podría contar con una nueva pieza pronto pues el club azul valora el fichaje del francés Eric Bailly, 31 años y con un amplio bagaje en el mundo del fútbol, en el que destaca su paso durante 6 temporadas por el Manchester United.
Un factor a favor de su contratación radica en el hecho de que está libre, por lo que no hay que abonar ninguna cantidad por su traspaso. Bailly ha disputado la última temporada y media en el Villarreal, participando en 22 encuentros ligueros y 3 europeos. Precisamente, ayer tuvo lugar una reunión entre el Oviedo y el futbolista en tierras castellonenses para tratar su posible llegada al conjunto azul-.
Bailly no responde exactamente al perfil de central zurdo clásico como sí era Justin de Haas, operación que se hizo imposible por las pretensiones de Famalicao, pero se considera un buen complemento a los zagueros a las órdenes de Paunovic y que, además, da al técnico más aire a la hora de apostar, como ayer, por una zaga con tres centrales.
Refuerzos atrás
De concretarse, Paunovic vería ampliada su nómina de centrales. David Costas, Dani Calvo y Oier Luengo sobreviven del año pasado, y a ellos se les suma un Marco Esteban que ayer debutó en Primera División, cuando el serbio formó con tres centrales y carrileros.
