El Oviedo Femenino debuta en Primera Federación en Albacete
Andrea Suárez, entrenadora del equipo azul: ""Llegamos preparadas y con recursos de trabajo para poder afrontar el partido"
El Real Oviedo Femenina juega hoy (19.00 horas) su primer partido en Primera Federación tras el ascenso logrado el pasado curso. La entrenadora del equipo azul, Andrea Suárez, aseguraba que llegan a este inicio de competición con "ilusión, ambición y la certeza de todo el trabajo que hemos hecho en la pretemporada y con la confianza de que podemos sacar un buen resultado en Albacete".
El Oviedo Femenino se siente "preparado" para este nuevo reto. "Llegamos preparadas y con recursos de trabajo para poder afrontar el partido", añadía la entrenadora. Ese trabajo ha estado enfocado a conjuntar una plantilla muy renovada tras el ascenso: "Lo primero, cuando tienes tantas incorporaciones, es hacer un bloque, conocerse entre ellas, y tener clara la idea que queremos mostrar en el campo". Unas incorporaciones con las que el Oviedo quiere conseguir al menos la permanencia y si las cosas se dan bien acercarse a los puestos de arriba. "Viene gente de diferentes categorías, todas a aportar su granito de arena.
Todas están enfocadas en el objetivo y en que seamos un grupo", decía Suárez, que advertía de la dificultad del reto que afrontan: "Es una categoría muy difícil, muy competida, con pocos equipos, por lo que tenemos que cuidar mucho los detalles".
