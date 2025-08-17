El Oviedo dispara en tres frentes del mercado: cierra a Bailly y aprieta por Dendoncker y Javi López

La defensa es la línea que más le urge reforzar al Real Oviedo en las dos semanas que restan de mercado. Es la urgencia. Por eso, el club azul tiene cerrada a falta de detalles la incorporación de Eric Bailly, interés que desveló ayer en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. El costamarfileño, 31 años, está sin equipo tras su periplo de año y medio en el Villarreal. Pero no es la única operación sobre la mesa de la dirección deportiva dirigida a la zaga. De forma paralela, el club trata con la Real Sociedad de alcanza un acuerdo para la cesión del lateral zurdo Javi López, aunque la irrupción del Betis complica la llegada del zaguero a la disciplina azul.

El movimiento más maduro en estos momentos es del Bailly, con el que ya hay un acuerdo, solo a falta de la firma, como señalan a este periódico fuentes conocedoras de la situación. Con Bailly, al que ya se le espera en las próximas horas en Oviedo para convertirse en el noveno fichaje, se cubriría una demanda básica, la de un central que compita con Calvo, Costas y Luengo por uno de los dos puestos en el centro de la zaga. O de los tres, ya que Paunovic, como ya se vio en la segunda mitad del choque contra el Villarreal, suele alternar los dos tipos de defensa.

Tras buscar diferentes perfiles, alguna incluso con negociaciones directas con su club, como sucedió con el Famalicao por Justin de Haas, inalcanzable por el precio, 5 millones de euros, el club ha decidido acelerar en una operación que llevaba también trabajando algunas semanas. La alternativa de Bailly siempre ha estado ahí, y aunque no cubra esa demanda tan específica de central zurdo se entiende que puede adaptarse perfectamente a las necesidades del equipo: es contundente y cuenta con experiencia de sobra, especialmente tras su paso 6 temporadas por el Manchester United, con el que fue campeón de la Europa League, siendo un futbolista importante.

Un factor a favor de la contratación del africano radica en el hecho de que está libre, por lo que no hay que abonar ninguna cantidad por su traspaso. Eso es un alivio en el tope salarial, lo que se traduce en que se puede invertir más dinero en otras zonas del campo. Bailly ha disputado la última temporada y media en el Villarreal, participando en 22 encuentros ligueros y 3 de competición europea.

Precisamente, antes de ayer, antes de la disputa del choque en La Cerámica tuvo lugar una reunión entre el Oviedo y el futbolista en tierras castellonenses para tratar su posible llegada al conjunto azul. Ese encuentro ha sido decisivo para tratar de ultimar un acuerdo que ahora entra en su fase final. Las dos partes esperan poder sellar el compromiso en las próximas horas.

Para el medio, Dendoncker

La defensa es la prioridad, pero no se olvida el Oviedo de otras zonas del campo, en especial la medular, donde hay una necesidad evidente. Tras estudiar la incorporación de «cincos» como Marko Grujic u Oriol Romeu, los planes azules parecen más dirigidos en otros frentes. Un perfil que gusta es el de Leander Dendoncker, centrocampista belga de 30 años que juega en el Aston Villa, pero no entra en los planes de Emery. El Oviedo tiene encarrilada su contratación.

Internacional belga, Dendoncker tiene más pretendientes, aunque el Oviedo llega tiempo trabajando su llegada y lleva la delantera. Para que firme como azul, primero debe desvincularse del año de contrato que le resta en el Aston Villa inglés. A la vista de otras operaciones truncadas con anterioridad, el Oviedo mantiene abiertas otras alternativas por si no llega a culminar su fichaje.

Pelea por Javi López

Y no se olvida del carril zurdo el Oviedo, donde solo tiene a Rahim. Quiere más competencia y negocia con la Real Sociedad por Javi López. El zaguero, de 23 años, fue importante la pasada temporada a las órdenes de Alguacil (29 partido ligueros), tras haber llegado a San Sebastián previo pago de 6,5 millones al Alavés, donde había despuntado previamente. Pero el relevo en el banquillo, con la llegada de Sergio Francisco, ha cambiado su rol. Tanto, que incluso la Real no le ha dado dorsal de momento, dejando claro que no entra en los planes y que le busca acomodo fuera.

Ahí es donde ha aparecido el Oviedo, que trata de llegar a un acuerdo para hacerse con el futbolista a préstamo, en principio sin opción de compra, y pelear así con Rahim por un puesto en el carril zurdo. La operación parecía avanzar por el buen camino, pero el Betis ha entrado en escena complicando las cosas las últimas horas.