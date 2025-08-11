El Oviedo comienza con las inscripciones: uno de los nuevos fichajes, el primero

A falta de escasos días para el inicio de la competición, el Real Oviedo ha comenzado a inscribir a los nuevos fichajes. En ese sentido, en el portal de LaLiga ya aparece el meta Horatiu Moldovan, la única incorporación que aparece registrada hasta la fecha. Además del meta rumano, en la web también figura el central Dani Calvo, que no salía hasta ahora.

En total, el Oviedo cuenta con 11 futbolistas inscritos: Escandell, Moldovan, Nacho Vidal, Lucas Ahijado, David Costas, Dani Calvo, Oier Luengo, Rahim, Sibo, Cazorla y Hassan. Faltan el resto de las incorporaciones y, como curiosidad, no aparece ningún delantero registrado. El Oviedo aún tiene varios días por delante para inscribir al resto de futbolistas y cuenta con el margen suficiente para hacerlo.

Hasta hace escasas horas, en la web de LaLiga también aparecían algunos futbolistas que no pertenecen a la disciplina azul como Pomares o Paulino, que ya no aparecen como jugadores azules. Sí lo hace todavía uno de los primeros en rescindir su vinculación, el centrocampista César de la Hoz. En las próximas horas, el club espera ir inscribiendo al resto de futbolistas.