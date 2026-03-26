El Oviedo celebra su centenario con el emotivo documental de Movistar Plus+ 'Orgullo, Valor y Garra. Cien años del Oviedo'

Fundado el 26 de marzo de 1926, el Real Oviedo ya forma parte del prestigioso club de los equipos centenarios del fútbol español. Un viaje emotivo, no exento de sufrimiento, que la temporada pasada vivió una explosión de emoción impresionante con el regreso a Primera División tras 24 años de espera. Movistar Plus+ quiso rememorar ese largo camino con un profundo documental: ‘Informe Plus+: Orgullo, valor y garra. Cien años del Real Oviedo’.

Estrenado el pasado 23 de marzo en Movistar Plus+, el documental narra el siglo de vida de la entidad a través de algunos de sus protagonistas más especiales, desde Isidro Lángara hasta Santi Cazorla.

Sin embargo, para entender lo que significa realmente el Real Oviedo, hay que irse hasta la capital del Principado de Asturias. Por ello, Movistar Plus+ eligió este jueves, día del centenario, la casa oviedista, el Carlos Tartiere, para una proyección especial en la que estuvieron presentes el presidente del club, Martín Peláez, la gran mayoría de futbolistas del primer equipo, incluido el capitán Santi Cazorla, y exjugadores de momentos clave de la historia del Oviedo.

La plantilla del Real Oviedo, en el Carlos Tartiere para celebrar el centenario del club / Movistar+

"Es un día de mucha emoción. Hay que recordar a todos los que han participado en esta gran historia, sobre todo nuestra mayor afición, que ha vivido de todo. Estamos más vivos que nunca", empezaba Peláez, antes de visionar el documental.

Después hubo un coloquio posterior, dirigido por la presentadora de Movistar Plus+, Noemí de Miguel, y con la actuación de Javi Robles, quien interpretó el himno 'Vamos, Oviedo', la versión más futbolera de 'Jardín con enanitos' de Melendi.

He estado cerca de llorar. Son muchas emociones. El documental son 100 años de historia y de vivir muchos momentos Santi Cazorla — Capitán del Oviedo

"He estado cerca de llorar. Son muchas emociones. El documental son 100 años de historia y de vivir muchos momentos. Esta afición es lo más grande que tenemos, hay que mantenerlo. Muchos compañeros del Arsenal conocían al Oviedo, pese a que no estaba en el fútbol profesional. Eso no pasa en cualquier lado. Esto es otro tipo de grandeza, más allá de los títulos", mencionó Cazorla.

Carlos Muñoz, exjugador de Oviedo y Barça, entre otros, señaló que "aunque no tuve la fortuna de retirarme aquí, tengo claro que este equipo es especial". "El sentimiento que tenemos los que pasamos por el club... Muchos se quedan a vivir aquí después de jugar. Es algo sensacional", añadía.

Oviedo. Carlos Tartiere. Movistar Plus+ presenta en el Estadio Carlos Tartiere su documental sobre el Oviedo. / Juan Plaza

Sid Lowe, reconocido periodista, hacía hincapié en "la importancia de estar". "Eso es importante porque hay momentos en los que podíamos no estar, desaparecer. Me gustaría ver a equipos en esta situación, a ver cómo reaccionan", apuntó para cerrar el coloquio.

3.000 fuegos artificiales por toda la ciudad

Un bonito homenaje al Oviedo que empezó a medianoche con 3.000 fuegos artificiales lanzados desde 25 puntos estratégicos de la ciudad y que se cerró con el citado acto.

Aunque la actualidad deportiva no acompaña, el Oviedo celebra que sigue en pie, después de sortear adversidades de todo tipo, como el descenso a Segunda en 2001, que casi hace desaparecer al club.

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El equipo de Almada tiene cada vez más complicada la permanencia en la categoría de oro del fútbol español, pero todo eso quedó en segundo plano, por lo menos por un día, para celebrar un hito importantísimo en la élite del fútbol español.